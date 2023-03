Ujawniamy zarobki w partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Kobiety będą wściekłe?

Opozycja wygrała głosowanie w sprawie ustawy "lex pilot". Co dalej z rządowym projektem?

Programowo Polska 2050 chce równych płac dla kobiet i mężczyzn. Rzeczywistość zdaje się jednak rozmijać ze szczytnymi ideałami. Agnieszka Buczyńska I Maciej Żywno mają takie samo stanowisko, ale mocno odbiegające od siebie zarobki, odpowiednio 6 tysięcy I 10 tysięcy złotych. Rzeczniczka partii Katarzyna Karpa-Świderek pytana o tę różnicę tłumaczy - Wynika jedynie z faktu, że Agnieszka Buczyńska pracuje na rzecz partii w niepełnym wymiarze czasu pracy – słyszymy. Rzeczniczka dodaje też, że wiceprzewodniczący wystawia faktury, a wiceprzewodnicząca jest zatrudniona na umowę zlecenie, w związku z czym nie ponosi dodatkowych kosztów. Jednak Buczyńska jest też sekretarzem generalnym, a ta funkcja w każdej partii wymaga dużego zaangażowania I poświęconego czasu. Zwracamy na to uwagę w rozmowie z Pauliną Hennig Kloską (46l.), szefową koła PL2050 - Potrzebujemy większego zaangażowania naszej sekretarz generalnej – mówi posłanka I dodaje, że jej płaca może wkrótce wzrosnąć - Jeśli zwiększy wymiar czasu pracy zapewne- podkreśla Hennig Kloska. Tymczasem znana z feministycznych poglądów Anna Maria Żukowska (40l.) z Lewicy nie jest do końca przekonana, czy finansach partii Szymona Hołowni (47l.) wszystko gra - Polska 2050 ma odrzucone sprawozdanie finansowe, między innymi z uwagi na dziwną strukturę zatrudnienia. Doskonale wiedzą , że są na bakier z przepisami, to dosyć niepokojące – konkluduje posłanka.

