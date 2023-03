Ma pan prawo do poglądów. Nikt pana nie będzie za nie karał, ale bardzo proszę, żeby ludzi, którzy nie są karani żadnym wyrokiem, nie nazywać zorganizowaną grupą przestępczą. Bez względu na to, co pan myśli, proszę, żeby w Sejmie takie stwierdzenia nie padały, bo nie jest to rozsądne - upomniał Brauna Włodzimierz Czarzasty.