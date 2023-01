Spis treści

Służby będą inwigilować Polaków online? Projekt ustawy w Sejmie

W czwartek, 12 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem przepisów wprowadzających. Opozycja krytykuje ten projekt z uwagi na ryzyko inwigilacji i możliwość nieograniczonego pozyskiwania danych m.in. z komunikatorów internetowych przez służby. Projekt ustawy pozwala, aby CBA, ABW i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, a także Służba Wywiadu Wojskowego mogły uzyskać dostęp do danych z komunikatorów takich jak Messenger czy WhatsApp.

Grzegorz Braun mówił w Sejmie o państwie policyjnym

I właśnie zarzut inwigilacji obywateli postawił Zjednoczonej Prawicy Grzegorz Braun, poseł Konfederacji. Kiedy wyszedł na mównicę, rozpoczął przemówienie w swoim stylu, od "Szczęść Boże". Dalej było tylko mocniej.

Ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona łże Prawica pod pretekstem dokręcania śruby w systemie komunikacji elektronicznej, buduje państwo policyjne na naprawdę solidnym, wysokim poziomie (...) Za poprzedniego reżimu musiała się nieźle bezpieka nachodzić (...). Takie postacie jak pan marszałek Ryszard Terlecki, to pamiętają, znają z autopsji, działanie wydziałów Biura "B", kiedy to właśnie trzeba było się nalatać, nachodzić, potem funkcjonariusze zakładali jakieś teczki formularze. Wy to wszystko chcecie mieć online. To jest łajdactwo. To jest łajdactwo, to, że to robicie pod biało-czerwoną, fałszywą flagą, z żołnierzami wyklętymi...

Małgorzata Gosiewska przerwała wystąpienie Brauna. Wtedy on uderzył w mównicę!

Więcej Braun powiedzieć nie zdążył, bo wkroczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, przerywając mu i wyłączając mikrofon. Gosiewska kolejny raz nie wytrzymała wystąpienia Brauna w Sejmie i skwitowała je słowami: - Tradycyjnie, pokaz głupoty i prymitywnego chamstwa. Następnie poprosiła do mównicy posła Jana Szopińskiego z Lewicy. W odpowiedzi na komentarz wicemarszałek Gosiewskiej Braun zawrócił i... uderzył w mównicę otwartą dłonią!

Proszę nie uderzać w mównicę, w domu może pan sobie walić! Proszę zejść - upomniała Brauna Gosiewska.

