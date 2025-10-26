Rosja przetestowała broń "końca świata"! Pocisk o nieograniczonym zasięgu i nieprzewidywalnej trajektorii

Rosja chwali się nowym orężem, który ma przenieść świat w erę atomowego zastraszania 2.0. Władimir Putin potwierdził, że pocisk manewrujący Burewiestnik (9M730) przeszedł kluczowe testy i jest gotowy do wdrożenia w rosyjskiej armii. Kreml twierdzi, że broń ma nieograniczony zasięg, nieprzewidywalną trajektorię lotu i jest „niepokonana” dla zachodnich systemów obrony.

  • Rosja przeprowadziła test pocisku Burewiestnik, broni o nieograniczonym zasięgu i napędzie jądrowym
  • Władimir Putin ogłosił, że pocisk jest „niepokonany dla systemów obrony NATO”
  • Burewiestnik przeleciał 14 tysięcy kilometrów w 15 godzin, nie dając się wykryć
  • Kreml chce wykorzystać sukces testu jako kartę przetargową wobec Zachodu

Test trwał 15 godzin. Putin: „Burewiestnik jest niepokonany”

Jak przekazał szef sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych gen. Walerij Gierasimow, test przeprowadzono 21 października 2025 r. Pocisk przeleciał 14 tysięcy kilometrów i przez 15 godzin pozostawał w powietrzu.

Zgodnie z oświadczeniem Kremla, Burewiestnik, określony w kodzie NATO jako SSC-X-9 Skyfall, ma być technologicznym przełomem – zdolnym do przenoszenia głowic nuklearnych i omijania każdego systemu obrony przeciwrakietowej.

– Pocisk jest niepokonany dla obecnych i przyszłych systemów obrony. Ma niemal nieograniczony zasięg i nieprzewidywalną trajektorię lotu – przekazał Putin, który wizytował dowództwo sił prowadzących działania zbrojne przeciwko Ukrainie.

Putin zapowiada wdrożenie nowej broni

Prezydent Rosji miał powiedzieć generałowi Gierasimowowi, że „kluczowe testy zostały zakończone”, a teraz należy rozpocząć przygotowania do wprowadzenia Burewiestnika na wyposażenie armii.

Rosyjskie media państwowe przedstawiają nowy pocisk jako „broń, która czyni tarcze NATO bezużytecznymi”. Eksperci przypominają jednak, że napęd jądrowy w takim systemie może stanowić śmiertelne zagrożenie ekologiczne – w razie awarii może dojść do skażenia radioaktywnego na setki kilometrów.

„Broń negocjacyjna” Kremla wobec Zachodu

Według wcześniejszych doniesień agencji Reutera, Kreml chce wykorzystać udany test Burewiestnika jako element presji w rozmowach z Zachodem.

Ukraiński wywiad wojskowy HUR informował już latem, że Moskwa planuje wykorzystać nową broń do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Władimira Putina w sporze o Ukrainę i sankcje.

