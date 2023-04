Groźby śmierci wobec Dudy i Zełenskiego. "Gardzę wami"

Zapraszamy do oglądania

- Gardzę wami, gardzę zdrajcami narodu polskiego. Jak to możliwe, że w dniu dzisiejszym doczekaliśmy się czegoś takiego? Hańba i wstyd. Przyjdzie taki moment, bardzo mocno w to wierzę, że naród polski powstanie - mówi na nagraniu mężczyzna. W tle widać napis: "Śmierć zdrajcom narodu polskiego". Dzięki interwencji Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nagranie z groźbami wobec Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego trafiło już na policję. Co najbardziej niepokojące, mężczyzna, który wygrażał prezydentowi Polski oraz prezydentowi Ukrainy, wcześniej zachwalał Władimira Putina.

Wizyta Zełenskiego w Polsce

Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę z prezydentem Polski w Pałacu Prezydenckim - od tego zaczęła się jego wizyta. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie humanitarne oraz za przekazywany sprzęt wojskowy. Wspomniał również o tym, że chciałby by polskie firmy uczestniczyły w odbudowie Ukrainy. Zełenski rozmawiał również z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu poruszył m.in. temat ukraińskiego zboża, które było sprzedawane na polskim rynku i wzbudziło gniew rolników. Wieczorem obaj prezydenci wygłosili swoje przemówienia na Zamku Królewskim.

Przejazd kolumny z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim