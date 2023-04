Szydło napisała o Finlandii w NATO. Putin się wścieknie

Władimir Putin, zbrodniarz wojenny, z pewnością nie tak wyobrażał sobie napaść na Ukrainę. Według jego planów, Kijów miał zostać zajęty w kilka dni, a następnie zainstalowany miał tam być prorosyjski rząd. Tak się jednak nie stało - wojna na Ukrainie trwa już ponad rok, a wojskom Putina nie udało się zdobyć strategicznych miast. Rosyjskiemu dyktatorowi "udało się" za to co innego, czego raczej nie brał pod uwagę - wzmocnienie NATO, czego najlepszym dowodem jest przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego Finlandii. Państwo z północy Europy zostanie włączone do Sojuszu w 74. rocznicę utworzenia paktu. Ten fakt postanowiła skomentować Beata Szydło. - Finlandia od dziś jest członkiem NATO, przystąpiła do Sojuszu w 74. rocznicę jego utworzenia. Decyzja o wstąpieniu - przez dekady neutralnej - Finlandii do NATO jest jednym z efektów rosyjskiej agresji. Równocześnie to dowód siły NATO i bezpieczeństwa, jakie gwarantuje - napisała była premier na Twitterze. Takie jednoznaczne stanowisko z pewnością będzie irytować Władimira Putina.

