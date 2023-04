Finlandia wstępuje do NATO. Jest reakcja Rosji

i Autor: Pixabay Finlandia jest gotowa bronić swoich granic

Sojusz Północnoatlantycki

Finlandia wstępuje do NATO. Niepokojąca reakcja ze strony Rosji

We wtorek Finlandia przystąpi do NATO. Tą oficjalną informację natychmiast skomentowała Rosja. "Rosja wzmocni swoje zdolności militarne w regionach zachodnich i północno-zachodnich w odpowiedzi na oczekiwane przystąpienie Finlandii do NATO we wtorek" - poinformował wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksander Gruszko.