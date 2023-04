Wołodymyr Zełenski dziękuje za Order Orła Białego. Ważne słowa

Kwaśniewski doradza Dudzie ws. Zełenskiego! To nie wszystkim się spodoba

To zainteresuje rolników!

Prezydent Ukrainy podkreślił, że to najwyższe polskie odznaczenie przeznaczone jest dla narodu ukraińskiego i żołnierzy broniących niepodległości kraju. - Otrzymanie od prezydenta Polski Andrzeja Dudy najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego to dla mnie wielki zaszczyt -napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram. Wyraził przy tym przekonanie, że odznaczenie to przeznaczone jest "dla tych, którzy na swych ramionach dźwigają zwycięstwo - dla narodu Ukrainy i żołnierzy broniących państwa i niepodległości". Zapewnił także, że żołnierze ukraińscy "wywalczą zwycięstwo dla Ukrainy, dla Polski, dla całej Europy i świata". W innym krótkim komentarzu w serwisie Telegram prezydent Ukrainy zapewnił, że jego kraj uważa Polskę za "prawdziwych przyjaciół; nie tylko partnerów, ale przyjaciół na wieki". W trakcie odbywającej się w środę oficjalnej wizyty w Polsce Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, za działalność na rzecz bezpieczeństwa i niezłomność w obronie praw człowieka.

Quiz Wołodymyr Zełenski. Jak dobrze znasz niesamowity życiorys prezydenta Ukrainy? Pytanie 1 z 12 Jak ma na imię żona Wołodymra Zełenskiego? Olga Ołena Natasza Dalej