Grożą Jerzemu Owsiakowi śmiercią. Była minister PiS bagatelizuje, mówi o "pupilku elit"

Kilka dni temu zatrzymany został 71-letni mężczyzna, który miał grozić Jerzemu Owsiakowi. Złożył wyjaśnienia i wyraził też słowa ubolewania. - Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika - przekazał prokurator Piotr Skiba (WIĘCEJ: Groził Jerzemu Owsiakowi, usłyszał zarzuty! Wiadomo, kim jest podejrzany). Niestety, szef WOŚP przekazał, że znów ktoś mu groził. Co więcej, ktoś miał nawet umieścić wpis i oferować pieniądze za pozbycie się Owsiaka! - Krócej być nie może "Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb". To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam - napisał Owsiak na swoim FB. - Hej, Telewizja Republika, czujecie co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: "100 tysięcy za zabicie Owsiaka". Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję - dodał

Tymczasem była europosłanka PiS, Elżbieta Rafalska w rozmowie z "Wprost" odniosła się do tej sytuacji. Jak stwierdziła, Owsiak jest przez obecnie rządzących traktowany w sposób wyjątkowy i... nie ma mowy o żadnej nagonce. - Proszę sobie nie żartować - pupilek elit, człowiek wynoszony na ołtarze, osoba, której wolno więcej niż komukolwiek w Polsce i jakaś nagonka - przekonywała.

Rafalska podkreśliła, że są poważne zastrzeżenia co do prawidłowości działania WOŚP. Jednak, jej zdaniem, każda próba rozliczenia działalności fundacji Owsiaka spotyka się z oporem. Dodała, że ona osobiście wspiera Caritas i TV Republikę. Nie angażuje się w działania sterowane przez Owsiaka, choć - jak przyznała - zdarzyło jej się spotkać "miłych wolontariuszy i zrezygnować wówczas ze swoich zasad.

