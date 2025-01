Groził Jerzemu Owsiakowi, usłyszał zarzuty! Wiadomo, kim jest podejrzany

Mężczyzna podejrzany o kierowanie gróź pod adresem Jerzego Owsiaka i został zatrzymany usłyszał zarzuty. 71-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i znieważania szefa WOŚP. To mężczyzna, który pochodzi z południowej Małopolski. Jak przekazał prokurator, mężczyzna przyznał, że fakt zatrzymania był dla niego traumatyczny, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Prokurator dodał, że 71-letni mężczyzna przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia w sprawie, wyraził też słowa ubolewania.

71-latek podejrzany o kierowanie gróźb pod adresem Owsiaka przekazał, co go motywowało

- Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika - przekazał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, że w środę (8 stycznia) stołeczna policja zatrzymała w woj. małopolskim mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem szefa fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kilka dni temu powiadomił w mediach społecznościowych, że mu grożono. - Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył.Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło. Te konkretne historie, numery telefonów, adresy mailowe przekazaliśmy do policji. W Komendzie Stołecznej złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie, przedstawiając treści z groźbami pod moim adresem – te mailowe i telefoniczne. Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami - napisał Jerzy Owsiak.