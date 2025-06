Lipcowa lista refundacyjna. Pacjenci skorzystają z nowych terapii na raka!

Nowe terapie onkologiczne

Lista refundacyjna zmienia się co kwartał. O zmianach, jakie pojawią się od 1 lipca opowiedział dziennikarzom wiceminister zdrowia Marek Kos. - Wprowadzamy nowe terapie onkologiczne, co wzbudzi duże zainteresowanie pacjentem i pacjentów. Bardzo oczekiwana przez kobiety z rakiem piersi zmiana to Trastuzumab derukstekan, połączenie leku cytostatycznego z przeciwciałem działającym na receptor HER2. Wspomoże on leczenie chorych z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia – podkreślił Kos.

– Następna pozycja to Qinlock, lek stosowany w leczeniu dorosłych z pierwotnym zaawansowanym lub nawrotowym nowotworem przewodu pokarmowego – zapowiedział wiceminister zdrowia. Kolejną nowością jest refundacja leku Balversa do leczenia raka pęcherza i układu moczowego. Refundowane będzie też leczenie raka płuca (także po leczeniu operacyjnym) lekiem Keytruda.

Insulina dla dzieci

Z lipcowej listy refundacyjnej zadowoleni będą też pacjenci z innymi chorobami, ponieważ refundacją objęto 23 terapie nieonkologiczne. Ważną nowością jest nowy lek na wykazie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży (do 18. roku życia) - insulina dla osób powyżej 6. roku życia.

Z danych zaprezentowanych przez wiceministra zdrowia wynika, że skala refundacji zaczęła znacząco rosnąć w 2022 r., kiedy objęto nią 115 nowych cząsteczko-wskazań. W 2023 r. było ich 145, w 2024 - 135; a od lipca br. będzie to 101 cząsteczko-wskazań.

Więcej planowanych zmian w refundacji leków przedstawimy wkrótce.

Nowe terapie onkologiczne od lipca:

Trastuzumab derukstekan – rak piersi

Qinlock – rak przewodu pokarmowego

Bulversa – rak układu moczowego

Keytruda – rak płuca

Tagrisso – rak płuc

Luspatercept – rak krwi

Bosutenib - białaczka

