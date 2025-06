Pilny komunikat Sądu Najwyższego! Chodzi o wybory i liczenie głosów

Sąd Najwyższy zarządził przeliczenie kart wyborczych z 13 obwodowych komisji wyborczych

Jak czytamy na stronie Sądu Najwyższego: - Postanowieniem z 11 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy dopuścił dowód z oględzin kart do głosowania w celu ustalenia liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na urząd Prezydenta RP w głosowaniu, które odbyło się 1 czerwca 2025 r., w każdym z ww. obwodów. Sąd Najwyższy powyższy dowód postanowił przeprowadzić w drodze pomocy sądowej przez właściwe sądy rejonowe.

Chodzi o konkretne komisje wyborcze, a mianowicie:

Obwodową Komisję Wyborczą nr 95 w Krakowie,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Oleśnie,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 13 w Mińsku Mazowieckim,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 9 w Strzelcach Opolskich,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 25 w Grudziądzu,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 17 w Gdańsku,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 30 i 61 w Bielsku-Białej,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 10 w Tarnowie,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 53 w Katowicach,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 35 w Tychach,

Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 w Kamiennej Górze

Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 w Brześciu Kujawskim

Protesty wyborczego. Jest jeszcze czas na ich składania

Jak powiedziała PAP Monika Drwal z zespołu prasowego Sadu Najwyższego, w czwartek do godz. 16 wpłynęły 192 protesty wyborcze. Protesty takie można składać do poniedziałku 16 czerwca włącznie.

Przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich odbyła się 1 czerwca. Wygrał ją kandydat obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Uzyskał on wynik 50,89 proc., czyli 10 606 877 głosów. Tym samym pokonany został kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. Otrzymał on 10 237 286 głosów, co oznacza 49,11 proc. poparcia wyborców.

