Gorzkie słowa Rydzyka. Chodzi o Jana Pawła II

Tadeusz Rydzyk wypowiadał się na temat zmarłego w wieku 81 lat księdza kardynała George’a Pella z Australii. To były bliski współpracownik papieża Franciszka i były prefekt Sekretariatu do spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Był także oskarżony o pedofilię, za co spędził rok w więzieniu. Ostatecznie został oczyszczony z zarzutów. - Przede wszystkim ks. kard. George Pell był męczennikiem, to była wielka postać. Żal mi, że Pan Bóg powołał Go już do siebie. Potrzebujemy ludzi, którzy w zamęcie tego świata będą pokazywać nam drogę do Pana Boga. Potrzeba świadków wiary, a takim był ks. kard. George Pell – mówił Tadeusz Rydzyk w rozmowie z redakcją Radia Maryja. Redemptorysta sierdził, że w dzisiejszych czasach białym męczeństwie” są kłamstwa na temat Kościoła. Wspomniał także o Benedykcie XVI, który „był atakowany za głoszenie prawdy”, oraz Janie Pawle II. - Dziś robi się wszystko, żeby zapomnieć o św. Janie Pawle II. Atak na Jana Pawła II w Polsce to atak na Polskę, bo Polska jest jeszcze katolicka. Chcą uderzyć tak, aby następne pokolenia – młodzież i dzieci – odeszły od Kościoła. Młodzież szybko biegnie, ale nie zna drogi. Dlatego uderza się w młodego, aby zawrócić mu w głowie i to widzimy. Tak działa szatan, kłamca i morderca człowieka od początku – stwierdził gorzko Tadeusz Rydzyk.

