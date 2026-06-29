Krzysztof Gawkowski zażenowany pracą NFZ! „Burdel w archeo"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-29 21:40

Krzysztof Gawkowski nie gryzł się w język, komentując sytuację w ochronie zdrowia. Wicepremier i minister cyfryzacji stwierdził, że problemem nie jest brak pieniędzy, lecz sposób zarządzania nimi przez NFZ. Padły mocne słowa i sugestia, że prezes Funduszu powinien pożegnać się ze stanowiskiem.

Krzysztof Gawkowski w garniturze z krawatem, obok kolaż z kadrze z filmu, przedstawiający aktora Macieja Stuhra w szarej koszulce, odzwierciedlający konsternację po słowach Gawkowskiego o NFZ. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Paweł Skraba/Super Express, Tvp/ Forum
  • Wicepremier Gawkowski ostro skrytykował NFZ, twierdząc, że problemem ochrony zdrowia nie jest brak funduszy, lecz fatalne zarządzanie środkami.
  • Padły wyjątkowo mocne słowa o "burdelu w archeo" i wyraźna sugestia, że prezes NFZ powinien natychmiast pożegnać się ze stanowiskiem.
  • Czy ta bezprecedensowa krytyka doprowadzi do dymisji i realnych zmian w systemie? Sprawdź, co to oznacza dla pacjentów i przyszłości polskiej służby zdrowia.

Krzysztof Gawkowski był pytany w TVN24 o sytuację w polskiej ochronie zdrowia. Rozmowa dotyczyła m.in. sprawy Szpitala Południowego, która od kilku dni wywołuje ogromne emocje wśród polityków i pacjentów. Wicepremier nie próbował łagodzić tonu.

Polityk Lewicy stwierdził, że system ochrony zdrowia w Polsce nie jest dziś dobrze zarządzany. Jego zdaniem trzeba jasno wskazać odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy, zamiast udawać, że problemu nie ma.

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Gawkowski: nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia

– Moim zdaniem dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce. Albo będziemy wskazywali winnych, albo będziemy próbowali chować głowę w piasek – powiedział Gawkowski.

Dopytywany, czy to rząd chowa głowę w piasek, wicepremier zaprzeczył. Według niego problem leży przede wszystkim po stronie instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie pieniędzmi w systemie. Wtedy padły wyjątkowo mocne słowa pod adresem Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Burdel jest w tym archeo”

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– Nie rząd. Uważam, że są instytucje, które mają problem z zarządzaniem. Zacznę od cytatu z „Seksmisji”, który jest mocny, ale prawdziwy: „burdel jest w tym archeo”, a to „archeo” dzisiaj to jest NFZ – mówił gość TVN24.

Gawkowski przekonywał, że rząd Donalda Tuska przeznacza na ochronę zdrowia rekordowe środki. Jego zdaniem kłopot polega jednak na tym, że pieniądze nie są wydawane w sposób właściwy.

Wicepremier ocenił, że Narodowy Fundusz Zdrowia źle zarządza środkami, a konsekwencje tego odczuwają pacjenci i szpitale.

Prezes NFZ powinien odejść?

Gawkowski wskazał też, kto jego zdaniem powinien ponieść polityczną i instytucjonalną odpowiedzialność za sytuację w systemie.

– Moim zdaniem za to, co się dzieje w ochronie zdrowia powinien zapłacić szef Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że dzisiaj w szpitalach wynagrodzenia lekarzy to jest większa połowa budżetu niż całość leczenia – stwierdził.

Na czele NFZ stoi Filip Nowak. Wypowiedź Gawkowskiego brzmi jak jedno z najmocniejszych uderzeń przedstawiciela rządu w Fundusz w ostatnich dniach.

Tło sprawy: Szpital Południowy

Wypowiedzi wicepremiera padły w czasie, gdy trwa wyjaśnianie nieprawidłowości dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie. W sprawie prowadzone są dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Chodzi m.in. o możliwe naruszenia zasad triażu, czyli klasyfikacji pacjentów na SOR-ze. Sprawą zajmuje się także Naczelna Izba Lekarska. Kontrole prowadzą stołeczny ratusz, NFZ, a placówkę ma sprawdzić również Państwowa Inspekcja Pracy.

Ministerstwo Zdrowia zleciło ponadto kontrole w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego oraz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Mają je przeprowadzić wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Sprawa Kacprzyka i zarobków

Kontrole mają związek z publikacją portalu zero.pl z 15 czerwca. Według ustaleń dziennikarzy Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym i radny KO w warszawskim Ursusie, miał w ubiegłym roku zarobić w placówkach medycznych 1,6 mln zł.

Portal podawał także, że na kierowanym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a szerokie badania miały być wykonywane niemal natychmiast po rejestracji.

Teraz do sprawy dochodzi ostra wypowiedź jednego z wicepremierów rządu. Gawkowski nie tylko krytykuje sposób działania NFZ, ale wprost wskazuje, że za chaos w ochronie zdrowia ktoś powinien ponieść odpowiedzialność.

Poniżej galeria zdjęć: Krzysztof Gawkowski z żoną

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KRZYSZTOF GAWKOWSKI
NFZ