Fogiel odleciał na wizji! „Tusk wylądował w łóżku z Putinem”

Między politykami różnych frakcji często dochodzi do spięć. Tym razem do ostrej wymiany zmian doszło między liderem Konfederacji Sławomirem Metzenem, posłem PO Marcinem Kierwińskim i politykiem PiS Radosławem Fogielem na antenie Polsat News. Jednym z tematów była sprawa urzędnika Tomasza L. zatrzymanego przez ABW, który miał przekazywać ważne informacje rosyjskiemu wywiadowi. - Tomasz L. jest ewidentnie cudownym dzieckiem POPiS-u. Powołany przez ministra PiS Radosława Sikorskiego, zatrudniony przez Lecha Kaczyńskiego, pracujący pod Hanną Gronkiewicz-Waltz – stwierdził Sławomir Metzen. Odpowiedział mu poseł PO. - Mogę panu powiedzieć prosto w oczy. Nie wiem dla kogo pracuje Macierewicz. Ale nawet dobrze zakonspirowany rosyjski agent na najwyższym poziomie, nie wyrządziłby tylu szkód Polsce, jak Macierewicz przez ostatnie 30 lat – odpowiedział Marcin Kierwiński. Riposta Radosława Fogiela była mocna! - Gdyby moje środowisko, tak jak pańskie, lądowało w łóżku z Putinem, też pewnie byłbym w nerwach – stwierdził przedstawiciel PiS-u. Dopytany, o kogo mu chodzi, odpowiedział bez ogródek. - Donald Tusk. Wspólne konferencje w Moskwie. Oczywiście, że to jest metafora. Ale przecież są cały czas dostępne, każdy może w internecie znaleźć, wspólne konferencje Donalda Tuska i Władimira Putina, gdzie Tusk mówił jak świetnie będą współpracować z rosyjskim partnerem. To Donald Tusk doprowadził do tego, że nie powstała amerykańska tarcza antyrakietowa, to Donald Tusk mówił, że zrobi wszystko, żeby Polska nie była krajem radykalnie antyrosyjskim – odparł Radosław Fogiel. Widać, że musiał być bardzo zdenerwowany i dał się ponieść emocjom!

