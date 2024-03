Fatalne wieści dla Ziobry i jego ludzi. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Wyniki jasno wskazują na wygraną Koalicji Obywatelskiej, choć Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się w silnej pozycji na drugim miejscu.

Poza tym, Trzecia Droga zaskakuje, ciesząc się zaufaniem 15 proc. respondentów, podczas gdy Lewica i Konfederacja zdobyły poparcie po 10 proc. badanych. Suwerenna Polska, ugrupowanie Zbigniewa Ziobro i Patryka Jakiego, zyskała 4 proc. głosów, podczas gdy 2 proc. respondentów wskazało na "inną partię".

Niezależnie od wyników sondażu, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy pojawiają się głosy krytyki wobec Jarosława Kaczyńskiego, oskarżające go o utratę kontaktu ze społeczeństwem oraz brak zdolności do poprowadzenia partii do kolejnego zwycięstwa. Tekst prof. Andrzeja Nowaka, domagający się rezygnacji Kaczyńskiego z funkcji prezesa PiS, wywołał wiele dyskusji.

Jarosław Kaczyński sam zapowiedział rezygnację z funkcji prezesa w 2025 roku, jednak ostatnio zmienił ton, sugerując możliwość pozostania na stanowisku, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego poparcia ze strony kongresu partii. Zadeklarował również swoją kandydaturę na kolejną kadencję.

Tymczasem, rządząca koalicja boryka się z wewnętrznymi kryzysami. Spory między KO, Lewicą a Polską 2050 dotyczą realizacji obietnic wyborczych, przy czym kwestia aborcji wydaje się być najbardziej kontrowersyjna, wywołując intensywne emocje.

