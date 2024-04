Fatalne wieści dla rządu Tuska. Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń

Co na to prezes?

Nowy rząd powstał dopiero dwa miesiące po wyborach, ale gdy już przejął władzę, ruszył z kopyta. Na pierwszy ogień poszły zmiany w mediach publicznych, później roszady personalne zostały dokonane w wymiarze sprawiedliwości. Jednocześnie, w Sejmie swoje obrady rozpoczęły trzy komisje śledcze, które mają zamiar rozliczyć poprzednią władzę. Jednak w rządzącej koalicji, mimo chęci gwałtownych zmian w państwie, nie brakuje wewnętrznych napięć i konfliktów. Najlepszym przykładem jest tu spór o aborcję, kiedy marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że prace legislacyjne nad projektami ustaw w tej sprawie, będą procedowane po pierwszej turze wyborów samorządowych. To wywołało wielkie niezadowolenie wśród Lewicy, ale ostatecznie konflikt udało się zażegnać. Napięcie wśród polityków rządzącej koalicji najwyraźniej nie uszło jednak uwadze wyborców. Pokazują to wyniki najnowszego sondażu dla "Wprost". Respondentów zapytano o to, czy rządząca koalicja dotrwa do końca kadencji. Oto wyniki:

Nie - 36,5 proc.

Tak - 34,9 proc.

Nie wiem - 28,6 proc.

Przed rządzącą koalicją dwa kolejne bardzo ważne testy, także na wewnętrzną zgodność. Już w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, zaś w przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie.

