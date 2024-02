Kaczyński zbluzgał manifestanta. Będzie kara?

i Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Brejza chce ukarania lidera PiS

Europoseł KO Krzysztof Brejza poinformował PAP, że w niedzielę (11.02) skieruje wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za wulgarny język, którego - jego zdaniem - użył w sobotę podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Chodzi o słowa: - Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? - pyta Kaczyński. - Zasrany gnoju - dodał.