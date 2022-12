Od marca 2023 emerytury mają wzrosnąć o minimum 250 zł

Zasady przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur zostały przyjęty w nowelizacji ustawy emerytalnej, którą niedawno podpisał prezydent Andrzej Duda (50 l.). Od marca 2023 r. najniższe gwarantowane emerytury mają wzrosnąć o minimum 250 zł brutto , a wyższe o co najmniej 13,8 proc. W kwietniu zostanie emerytom wypłacona, jak co roku, trzynastka w wysokości emerytury minimalnej (1445,48 zł na rękę). Z kolei w drugiej połowie roku, według deklaracji polityków PiS, zostanie wypłacona także 14. emerytura. Podejrzewamy, że wyniesie ona również 1445,48 zł, o ile rząd zdecyduje się zwolnić to świadczenie z podatku. Podejrzewamy, że będzie obowiązywał próg dochodowy, czyli całą czternastkę otrzymają osoby z emeryturą brutto do 2900 zł. Są to na razie domysły, bo wciąż nie ma ustawy, która zapewni wypłatę dodatku.

14. emerytura w przyszłym roku. Wiceminister deklaruje

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, złożył nam jednak konkretną deklarację. - Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy – powiedział Szwed w rozmowie z „Super Expressem”. Emerycie, niżej w galerii zdjęć sprawdzisz, ile możesz zyskać z ZUS w 2023 roku.

CZYTAJ: Emerycie, sprawdź, ile dostaniesz z ZUS we wrześniu 2022. Emerytura i czternastka [KONKRETNE WYLICZENIA]

Sonda Czy Twoim zdaniem emerytom lepiej żyło się za: rządzów PO-PSL rządów PiS

Bogusław Grabowski nie ma wątpliwości. "Emerytom na pewno będzie spadał dochód realny" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Emerytom mimo rewaloryzacji spadnie dochód realny?

Ekonomista nie ma dobrych wiadomości. Posłuchaj!