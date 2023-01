Waloryzacja emerytur 2023. Wskaźnik wyniesie 14,8 proc.

Rząd zapisał w ustawie budżetowej na 2023 r. waloryzację świadczeń o 13,8 proc. Dzięki najnowszym danom GUS o inflacji odczuwanej przez seniorów w 2022 r. wiadomo, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur będzie nieco wyższy i wyniesie 14,8 proc. Przeciętna emerytura (ok. 2400 zł na rękę) wzrośnie więc o ponad 300 zł miesięcznie. W okresie marzec-grudzień 2023 r. oznacza to w sumie dodatkowe 3000 zł. Wraz z dodatkami (trzynasta i czternasta emerytura) przeciętny emeryt zyska więc w tym roku 6000 zł.

Aby pomóc finansowo seniorom z niższymi emeryturami, rząd przyjął, że wzrosną one bardziej, niż wynika to ze wskaźnika procentowego – o gwarantowaną kwotę 250 zł brutto (227,5 zł netto). Taka będzie więc podwyżka m.in. emerytury minimalnej (obecnie to 1217 zł), która od marca wzrośnie do 1445 zł.

Trzynasta i czternasta emerytura

Po waloryzacji na kolejny zastrzyk pieniędzy seniorzy mogą liczyć w kwietniu. Wówczas ZUS wypłaci 13. emeryturę, czyli po 1445 zł. Zgodnie z zapowiedziami rządu w tym roku nastąpi też kolejna wypłata 14. emerytury. Jednak kwota 1445 zł będzie zarezerwowana tylko dla osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostaną dodatek zmniejszony. Jakich mogą się spodziewać wypłat? Można to sprawdzić w naszej galerii niżej. ZNAJDŹ, SWOJE ŚWIEADCZENIE I SPRAWDŹ ILE ZYSKASZ.

Emeryci WŚCIEKLI na rząd. OSZUKALI NAS! Nie mamy na leki!

