Przy rekordowej inflacji dodatki takie jak trzynasta i czternasta są dla ubogich seniorów pomocą, na którą czekają miliony emerytów. Rząd od prawie roku zapowiadał, że czternastka stanie się stałym dodatkiem, ale nie było projektu ustawy w tej sprawie. Teraz już jest – dokument trafił do rządu. - Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami na rządzie zajmiemy się czternastą emeryturą. Sejm z kolei może się zająć świadczeniem w kwietniu albo w maju - zapewnia nas wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Próg 2900 zł brutto

Zgodnie z projektem ustawy czternastka będzie wypłacana w wysokości emerytury minimalnej. Zaproponowano w nim stały próg dochodowy: jeśli ktoś ma emeryturą powyżej 2900 zł brutto, jego czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu. Od świadczenia będą pobierane daniny: składka zdrowotna i podatek (nawet w przypadku osób, które z uwagi na mały dochód nie mają potrącanego podatku od swojej emerytury).

Wypłata przed wyborami

W tabeli obok można sprawdzić ile w tym roku wyniesie czternastka dla seniorów. Wypłata nastąpi na przełomie sierpnia i września, ale to nie będzie regułą. Rząd ma każdego roku roku ustalać termin wypłaty dodatku. Będzie podawał go do końca października. - Ten zapis w ustawie dowodzi, że celem wprowadzenia czternastki jest pozyskanie wyborców. Wypłaty będą następowały przed wyborami - tak właśnie będzie w tym roku - mówi ekspert emerytalny Oskar Sobolewski.

