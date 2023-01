Dziennikarz TVN ujawnił, jak WOŚP potraktowało wolontariusza! Owsiak szybko zareagował

Piotr Jacoń, znany widzom TVN głównie z programu „Bez polityki”, postanowił dołączył do grona wspierających WOŚP. Na aukcji, z której dochód zostanie przekazany fundacji, można wylicytować spotkanie z dziennikarzem na planie jego programu. Mimo to ten nie mógł ukryć oburzenia, gdy dowiedział się, jak jeden z wolontariuszy został potraktowany przez WOŚP. - Florek ma 20 lat. To miał być jego pierwszy finał WOŚP w roli wolontariusza. Ale nie będzie. Florek jest młodym transpłciowym mężczyzną. W niedzielę chciał wyjść z puszką na ulice. Z puszką i identyfikatorem. Nie wyjdzie, bo nie mógł tam napisać swojego męskiego imienia. Musiałaby wpisać nieswoje. Żeńskie. W biurze WOŚP powiedzieli, że inaczej nie można. Musi być jak w dowodzie. Ludzie, co z wami jest? – napisał na Instagramie. Piotr Jacoń dodał, że w prokuraturze jest sprawa, która ma sprawić, że Florek dostanie dowód osobisty z właściwym imieniem. Na końcu zaapelował do Jurka Owsiaka, by to zmienił.

Jerzy Owsiak odpowiada

Jurek Owsiak odniósł się do sprawy mówić, ze fundacja musi się trzymać prawa. - Identyfikator ma swój numer i ten numer jest także na puszce wolontariusza. Więc jeśli ktoś chce sprawdzić, czy rzeczywiście posiada wolontariusz identyfikator, czy to jest jego puszka, jest autentyczny, jest prawdziwy, to sprawdza identyfikator i dane. Złośliwi potrafią to zrobić i wtedy mogłoby dojść do nieporozumienia, bo nie zgadza się imię – tłumaczył w rozmowie z Plejadą. Dzięki interwencji dziennikarzy udało się znaleźć kompromis. Z jednej strony identyfikatora będzie zdjęcie i imię używane, a na drugiej to samo zdjęcie oraz dane z dowodu osobistego.

Piotr Jacoń zachwycony

Dziennikarz TVN dowiedział się o nowym rozwiązaniu i pochwalił WOŚP za szybkie działanie w tej sprawie. - Godzina. Tyle minęło od publikacji posta do telefonu Jurka Owsiaka. Będzie identyfikator dla Florka. I będzie precedens, na który mogą powoływać się inne osoby transpłciowe. Gdybyśmy mogli/mogły we wszystkim w takim tempie poprawiać Polskę? Gramy dalej! – napisał.

