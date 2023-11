i Autor: SUPER EXPRESS (2) Mateusz Morawiecki

o co chodzi?

NIK składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o decyzję Morawieckiego! Szkoda za 69 mln zł!

Już dziś wieczorem w orędziu do narodu prezydent Andrzej Duda ma ogłosić, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Coraz liczniej pojawiają się spekulacje, że głowa państwa nie wskaże Mateusza Morawieckiego, a Donalda Tuska. Wciąż urzędujący premier ma jeszcze jeden powód do zmartwienia. Jak poinformowano w poniedziałkowe popołudnie, Najwyższa Izba Kontroli złożyła na niego zawiadomienie do prokuratury! Morawieckiemu zarzuca się, że popełnił przestępstwo przekroczenia swoich uprawnień, wyrządzając szkodę o wartości prawie 70 mln złotych!