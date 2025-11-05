Poseł Józefaciuk opuszcza Koalicję Obywatelską! Został usunięty z komisji

Poseł Józefaciuk rezygnuje z Koalicji Obywatelskiej.

Powodem odejścia brak możliwości dyskusji o edukacji i odwołanie z komisji sejmowej.

Poseł deklaruje dalszą walkę o polską szkołę i otwartość na współpracę.

Marcin Józefaciuk odwołany z Komisji Edukacji i Nauki

Jak napisał Marcin Józefaciuk w środę wieczorem na platformie X: „Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia”. Józefaciuk podkreślił, że rozumie potrzebę posiadania w komisji osób zgadzających się z kierunkiem zmian, jednak nie akceptuje stawiania posła przed faktem dokonanym.

Poseł zasugerował, że jego odwołanie mogło być spowodowane brakiem subordynacji, krytyką działań Ministerstwa Edukacji, kontrolą poselską dotyczącą edukacji domowej lub walką o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej. Zaznaczył jednak, że jego działania zawsze miały na celu dobro szkoły, nauczycieli i uczniów, a krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.

Marcin Józefaciuk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej

- W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej – oświadczył Józefaciuk.

Podkreślił, że jego decyzja nie jest atakiem na KO, lecz formą uwolnienia, zarówno dla niego, jak i dla jego dotychczasowych współpracowników. Zapewnił, że pozostanie posłem i będzie kontynuował walkę o przyszłość polskiej szkoły, prawa mężczyzn, zdrowie, rodziny oraz tych, którzy czują się niesłyszani. Wśród kluczowych dla niego kwestii wymienił edukację, sprawy męskie, przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej oraz sprawy mniejszości.

Poseł wyraził gotowość do dalszej współpracy z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.

Głosowanie Sejmu w sprawie zmian w składach komisji sejmowych odbyło się w środę przed godz. 11. Wśród przegłosowanych zmian było odwołanie z komisji edukacji i nauki Marcina Józefaciuka i wybór na jego miejsce Urszuli Koszutskiej (KO). Za zmianami głosowało 228 posłów, przeciw było 179, a 21 wstrzymało się od głosu. Spośród głosujących posłów KO 147 poparło zmiany, a przeciw był jeden – właśnie Józefaciuk.

Sedno Sprawy - Marcin Józefaciuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Następne pytanie