Dyrektor państwowego instytutu został zatrzymany przez CBA pod zarzutem korupcji.

Mężczyzna miał przyjąć łapówkę, choć to niejedyna względem niego wątpliwość

Jakie są dalsze losy dyrektora?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali na gorącym uczynku dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Bogusława Cz. oraz jego znajomego Jacka G. Mężczyźni są podejrzani o wręczenie i przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 tysięcy złotych. Jak podaje Prokuratura Krajowa, do zatrzymania doszło 3 września 2025 roku w Szczecinie.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych z zarzutami korupcyjnymi

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że Bogusław Cz. miał powoływać się na wpływy na jednym z wydziałów uczelni medycznej i podjąć się pośrednictwa w załatwieniu przyjęcia konkretnej osoby na studia medyczne. Jacek G. jest podejrzany o wręczenie mu w tym celu łapówki.

Zobacz: PILNE! Mamy nowych wiceministrów zdrowia! Dwa nazwiska, to im zaufała Jolanta Sobierańska-Grenda

- Z ustaleń śledztwa wynika, że wręczana korzyść miała związek z powoływaniem się przez Bogusława Cz. na wpływy na jednym z wydziałów uczelni medycznej oraz podjęciem się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej na przyjęciu ustalonej osoby na studia medyczne – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi?

Śledztwo prowadzone przez CBA ujawniło również inne niepokojące fakty. Prokuratura Krajowa podkreśla, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Bogusława Cz. również innych przestępstw.

Sprawdź: Rzecznik PIS ostro do Konfederacji: "Niedługo możemy już nie chcieć z wami rozmawiać"

- W szczególności materiał ten wskazywał na podejrzenie, iż Bogusław Cz., jako dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, przekraczał swoje uprawnienia związane z gospodarowaniem środkami publicznymi. Dotyczyło to przede wszystkim funduszy pozyskiwanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonych na inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego – informuje Prokuratura Krajowa.

Areszt dla dyrektora

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Bogusława Cz. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Jackowi G. prokurator przedstawił zarzut wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 5000 zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję o przyjęciu ustalonej osoby na studia medyczne. Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

QUIZ. Afery polityczne w Polsce. Nie tylko Rywin i Amber Gold. Pamiętasz, czym się bulwersowaliśmy? Pytanie 1 z 10 No ale na początek nie może być niczego innego. Kim był Lew Rywin, w momencie wybuchu afery? Wydawcą książek i czasopism Biznesmenem z branży paliwowej Producentem filmowym Następne pytanie