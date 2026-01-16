"Dudek o polityce": Czy Konfederacja to tykająca bomba? "Ich się nie da rozegrać"

Krzysztof Bosak twierdzi, że Konfederacji "nie da się rozegrać", ale Andrzej Dudek w programie "Dudek o polityce" podważa tę tezę.

Dudek wskazuje, że prawdziwy test dla Konfederacji nadejdzie przy tworzeniu list wyborczych i ewentualnym udziale we władzy.

Historia polskiej polityki pokazuje, że "hybrydowe twory" z dwoma liderami rzadko przetrzymują próbę czasu.

Czy Konfederacja zdoła przełamać tę klątwę? Poznaj analizę Dudka, która może zaskoczyć.

"Nas się nie da rozegrać, nas się nie da podzielić" – czy Konfederacja to wyjątek?

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, często powtarza, że jego ugrupowanie jest odporne na polityczne podziały. Andrzej Dudek, w swojej najnowszej analizie, poddaje tę tezę w wątpliwość. "Może tak, może nie" – komentuje Dudek, sugerując, że takie wypowiedzi to jedynie przygotowanie gruntu. Prawdziwy egzamin ma nadejść znacznie później.

"Decydujące będzie to, co się wydarzy na więcej pół roku przed wyborami parlamentarnymi, kiedy te dwie partie tworzące Konfederację będą się musiały dogadać co do kształtu list wyborczych" – prognozuje Dudek.

To właśnie proces tworzenia list wyborczych jest zawsze najtrudniejszym momentem dla każdej partii, a dla "hybrydowych tworów", jak określa Konfederację, jest to wyjątkowo skomplikowane. "Zawsze jedna ze stron ma poczucie, że ta druga dostała za dużo" – wyjaśnia komentator.

Kryzys na listach, rozłam po wyborach? Czarny scenariusz Dudka

Andrzej Dudek rysuje obraz dwóch kluczowych faz, które zadecydują o losach Konfederacji. Pierwsza to wspomniane tworzenie list wyborczych.

"Czy rzeczywiście ten etap Konfederacja pokona i panowie Bosak i Mentzen się dogadają, stworzą wspólną listę?" – zastanawia się.

Druga faza może nastąpić po wyborach, w przypadku próby budowania większości rządowej. Dudek ostrzega przed możliwością "rozejścia się do dwóch płuc, czy dwóch skrzydeł Konfederacji". Według niego, niektórzy posłowie mogą czuć się bliżej Koalicji Obywatelskiej, inni zaś do PiS-u.

"Nagle może się dojść, nawet po wyborach, do rozejścia się do dwóch płuc, czy dwóch skrzydeł Konfederacji i może się okazać, że pojedynczy posłowie będą decydowali, która strona przeważy" – przewiduje.

Historia się powtarza? Dlaczego Konfederacja może nie przetrwać

Dudek powołuje się na historię polskiej polityki, która "nie zna przypadku, żeby tego rodzaju twór, zbudowany z dwóch partii, mający dwóch liderów o podobnych wiekowych i podobnych ambicjach, przetrwał zbyt długo". Jako przykład podaje Nową Lewicę i los "Wiosny" Roberta Biedronia, która "zanikła w stalowym uścisku SLD".

Choć przyznaje, że "szanse Bosaka i Mentzena są bardziej wyrównane", to jednak nie wierzy, że "taki duet jest w stanie utrzymać dłużej w polskiej polityce, zwłaszcza kiedy się pojawi problem realnego udziału we władzy". Konfederacja, zdaniem Dudka, "trwa, choć jak wiemy już bez Grzegorza Brauna", ponieważ otrzymywała "premię za jedność", ale była to "premia permanentnego bycia w opozycji".

Prawdziwy egzamin to władza. Przestroga z przeszłości

"Prawdziwy egzamin dla każdej partii politycznej... pojawia się wtedy, kiedy pojawia się szansa na udział we władzy" – podkreśla Dudek, wymieniając upadłe projekty polityczne takie jak Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, Ruch Palikota czy Kukiz'15.

Wszystkie one, mimo różnic, "zanikły", ponieważ "w którymś momencie następował kryzys przywództwa".

Czy Konfederacja okaże się odporna na tę polityczną klątwę?

"Ja osobiście wątpię" – konkluduje Dudek, choć jednocześnie przyznaje, że alternatywa w postaci "Korony pana Brauna" jest "patologizowaną wersją Konfederacji". Czas pokaże, czy historia zatoczy koło, czy Konfederacja zdoła złamać polityczne schematy.

