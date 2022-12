Drożyzna wpływa na zwyczaje żywieniowe Polaków. Nie stać nas na masło! Dietetyk radzi, czym można je zastąpić

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Co trzecia rodzina tnie wydatki

Ceny w sklepach wzrosły średnio o 20 proc., a ceny żywności nawet są wyższe nawet o 30–50 proc. niż rok temu. Efekt? Aż 89 gospodarstw domowych na 100 przyznaje, że musi oszczędzać. Co trzecia rodzina jest w złej sytuacji finansowej i musi ciąć wydatki – wynika z danych firmy GfK Polonia. Jak informuje „Rzeczpospolita”, kilkaset tysięcy gospodarstw w 2022 r. zrezygnowało już z tego powodu z zakupu alkoholu, masła, herbaty i kawy rozpuszczalnej.

Drożyzna drenuje kieszenie

– Potworna drożyzna drenuje też i moje kieszenie. Szczególnie drogie jest masło. Oszczędzam na nim, choć bardzo lubię obficie posmarować chleb – przyznaje Iwona Artych, pracownica służby zdrowia z Żaboklik. – Kiedyś kupowałam masło na zapas, ale teraz tego nie robię, bo za kostkę trzeba zapłacić ponad 10 zł. Zamienniki polskiego masełka są nic niewarte i mi nie smakują – dodaje pani Iwona.

Czym zastąpić masło?

Czy rezygnacja z masła nie odbije się na naszym zdrowiu? – Masło to najzdrowszy tłuszcz w stałej postaci. Jeśli z niego rezygnujemy, nie powinniśmy zastępować go roślinnymi tłuszczami utwardzonymi (np. margaryną), bo zawierają szkodliwe tłuszcze trans – mówi dietetyk Michał Malinowski. – Radzę smarować pieczywo pastami, np. z fasoli, jajek albo tuńczyka. Dobrym zamiennikiem masła może być pasta z awokado, które ma dużo tłuszczu, ale ze względu na cenę, nie będzie to tani zamiennik – dodaje ekspert.

