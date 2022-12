Tego nikt się nie spodziewał. Ubywa zadłużonych emerytów! Eksperci wskazują konkretne przyczyny

Emeryci rzadziej stają się dłużnikami

Krajowy Rejestr Długów zwraca uwagę, że emeryci, których w polskim społeczeństwie przybywa, coraz rzadziej powiększają grono dłużników. W ostatnim roku z tego niepochlebnego rejestru ubyło 8 proc., czyli 30 tys. osób w wieku emerytalnym (kobiet po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia). Zmalała też o 12 proc. kwota ich nieuregulowanych płatności - wynika z najnowszych danych KRD.

Prezes KRD Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, powiedział PAP, że wyraźny trend spadkowy zadłużenia emerytów widoczny jest od początku 2021 r. Wskazał, że pod koniec pierwszego kwartału kwota ich przeterminowanych zaległości spadła poniżej 7 mld zł. Kolejny miliard mniej do spłaty mieli w połowie 2022 r. - Zadłużenie nadal maleje, na koniec października, wynosi ponad 5,5 mld zł. Niespłacone zobowiązania ma 332 tysiące emerytów. Średnio na osobę z tej grupy wiekowej przypada 16,7 tysięcy złotych do uregulowania – poinformował Łącki.

Analitycy zwrócili uwagę, że emeryci są tą grupą wiekową, która poczyniła największe postępy w spłacie swoich długów. Podobną kwotę zaległości mają osoby młode do 35 roku życia. Ich dług opiewa na 5,8 mld zł. Jednak w odróżnieniu od najstarszych roczników ich zobowiązania rosną. W ciągu roku kwota przypisana im w KRD zwiększyła się o 17 proc.

Prezes KRD BIG podkreśla, że emerytom ciężej jest poprawić warunki materialne. Jednak także w tej materii widać pozytywne zmiany. - Starsi coraz częściej pozostają aktywni zawodowo. W drugim kwartale 2022 r. liczba pracujących osób w wieku emerytalnym wynosiła 758 tys., rok wcześniej było to 721 tys. - wylicza Adam Łącki. Według niego malejące długi emerytów to efekt m.in. tego, że w ostatnim czasie wzrosły świadczenia emerytalne: waloryzacja, niższe podatki, trzynasta i czternasta emerytura nie są bez znaczenia dla ich portfeli. Dodał, że seniorzy chętniej dorabiają do swoich budżetów. - W II kwartale br. pracowało 37 tys. więcej emerytów niż rok wcześniej. Widać też, że starsze osoby coraz rozsądniej podchodzą do swoich finansów - zaznaczył. Zauważył, że coraz więcej mówi się o tym, jak zarządzać wydatkami i jakie konsekwencje niesie ze sobą zaciąganie zobowiązań finansowych.

