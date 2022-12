Seniorze! Zobacz, ile zyskasz w 2023 r. Czy Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy emerytalnej?

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Seniorzy nie mogą się doczekać marcowej podwyżki rent i emerytur, która powinna zniwelować odczuwaną przez nich drożyznę. Zasady przyszłorocznej waloryzacji są już znane. Świadczenia w wysokości od emerytury minimalnej (1338,44 zł) do 1850 zł brutto zostaną podwyższone kwotowo – o co najmniej 250 zł brutto. Z kolei wyższe emerytury zostaną podwyższone procentowo. Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez parlament wskaźnik waloryzacji może wynieść 13,8 proc., ale ostateczny może być wyższy, bo będzie zależał od inflacji w całym 2022 r. – Dobrze, że jest ta formuła kwotowo-procentowa, bo osoby o niższych świadczeniach na tym zyskują – komentuje dr Elżbieta Ostrowska, szefowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W ustawie zapisano ponadto, że emerytury osób, które pobierają świadczenie niższe od minimalnego, zostaną zwaloryzowane procentowo. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie zaś od marca 1191,33 zł. Z kolei dla osób pobierających emeryturę częściową przewidziano kwotę waloryzacji nie niższą niż 125 zł.

Emerytom i tak spadnie dochód realny?

