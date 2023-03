Dramat w biurze poselskim PiS! Wybito szybę. Wina Tuska?

Zdarza się, że niektórzy pokazują swoje polityczne sympatie i antypatie w okropny sposób. We Wrocławiu posunięto się do zniszczenia biura poselskiego PiS-u, gdzie wandale wybili jedną z szyb. - Możemy się różnić w wielu obszarach i sprawach, ale nie może być przyzwolenia na ataki, czy niszczenie mienia – napisała na Twitterze Joanna Borowiak. Poinformowała także, że sprawa została zgłoszona na policję. Zdarzenie oburzyło Rafała Bochenka. - Odkąd Donald Tusk wrócił do polskiej polityki narastają podziały społeczne, hejt i agresja! Dzisiaj kolejny smutny przykład: wybita szyba w biurze poselskim posłów PiS. Panie Donaldzie Tusku, brak jednoznacznego potępienia takich zachowań, oznacza ich akceptację – napisał na Twitterze. Faktycznie, lider PO objeżdża Polskę, a obecnie przebywa na Śląsku, gdzie spotyka się z mieszkańcami różnych miast i wygłasza przemowy. Jak do tej pory były premier nie wypowiedział się na temat ataku na biuro poselskie.

