Co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim? Rzecznik PiS wygadał się na wizji

Jarosław Kaczyński grudniu 2022 roku trafił do szpitala na ul. Szaserów w Warszawie z powodu problemów zdrowotnych. Polityk przeszedł tam operację wszczepienia endoprotezy kolana. Do domu został wypisany dopiero po Nowym Roku, a przez ten czas był wyłączony z aktywności politycznych. Od tamtej pory Jarosław Kaczyński porusza się o kuli. Choć już pojawił się na Nowogrodzkiej i w Sejmie, nadal nie wznowił obiecanego objazdu po Polsce. O powód został zapytany Rafał Bochenek. - Pan prezes Jarosław Kaczyński pracuje w siedzibie partii. Jesteśmy w nieustannym kontakcie. Spotykamy się, jeszcze nawet dzisiaj mamy takie wewnętrzne spotkanie – mówił na antenie Polsatu.

Rzecznik PiS zaznaczył, że Jarosław Kaczyński czeka na opinię lekarzy i niebawem znów zacznie się spotykać z mieszkańcami polskich miast. - Z całą pewnością po konsultacji lekarzy, po ich pozytywnej opinii co do tego, że nastąpił koniec rehabilitacji. Wówczas pan prezes podejmie taką decyzję. Myślę, że to nastąpi w najbliższych tygodniach i pan prezes zapewne włączy się w programowy objazd PiS, który w tym momencie trwa w Polsce. Na przełomie marca i kwietnia będziemy mogli się tego spodziewać – stwierdził Rafał Bochenek.

