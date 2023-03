Donald Tusk podjął ważną decyzję w sprawie Rafała Trzaskowskiego! Robi się ciekawie

Rafał Trzaskowski od dwóch lat organizuje w Olsztynie Campus Polska. To jedno z ważniejszych, w szeregach opozycji, politycznych wydarzeń roku. Campus się rozrasta, to już nie tylko sierpniowe dyskusje młodzieży z udziałem polityków w Olsztynie , ale też Akademia, czyli spotkania organizowane w innych miastach, poza wakacjami. W ten weekend Rafał Trzaskowski organizuje takie wydarzenie w Sosnowcu. Co ciekawe, zaproszenie na Campus przyjął także przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Chodzi o pokazanie działaczom i wyborcom, że w kampanii cała Platforma gra do jednej bramki? Zapytaliśmy szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę – To oczywiste, że Donald Tusk, jako szef PO, jest na imprezie organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego. To pokazanie jak dobrze można współpracować w ramach tak szerokiego projektu jak Platforma Obywatelska. Podejrzewam, że nie będzie to ich ostatnia wspólna aktywność prezydenta Warszawy i przewodniczącego PO – dodaje Borys Budka, który w piątek spotka się z młodzieżą na Campus Academy. Dzień później w Sosnowcu pojawi się Donald Tusk.

