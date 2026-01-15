Donald Tusk zabrał głos ws. Ukrainy. Nie zgadza się z Trumpem

Sara Osiecka
2026-01-15 12:03

W obliczu nasilających się debat na temat zakończenia konfliktu na Ukrainie, premier Donald Tusk stanowczo odrzucił sugestie Donalda Trumpa, jakoby to prezydent Wołodymyr Zełenski był przeszkodą w osiągnięciu pokoju. Tusk podkreślił, że za brak postępów w negocjacjach odpowiada Rosja, a jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie presji na Moskwę.

  • Premier Tusk kategorycznie zaprzecza twierdzeniom Trumpa, jakoby Zełenski był przeszkodą w osiągnięciu pokoju na Ukrainie.
  • Donald Trump w wywiadzie dla Reutera zasugerował, że to Ukraina i jej prezydent utrudniają zakończenie wojny.
  • Tusk podkreśla, że to Rosja odrzuca plan pokojowy, a jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie presji na Moskwę.

W wywiadzie dla agencji Reutera, prezydent USA Donald Trump wyraził pogląd, że to Ukraina i jej przywódca utrudniają zakończenie wojny.

- Myślę, że on [Władimir Putin - przyp. red.] jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - stwierdził. Dopytywany o przeszkody, prezydent Stanów Zjednoczonych wskazał na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc: - Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził - uznał.

Tusk o Trumpie i Ukrainie

Premier Donald Tusk, w odpowiedzi na słowa Donalda Trumpa, zamieścił wpis na platformie X, w którym zdecydowanie nie zgodził się ze stanowiskiem prezydenta USA.

- To Rosja odrzuca plan pokojowy, a nie prezydent Zełenski. Jedyną reakcją Rosji były kolejne ataki na ukraińskie miasta. Właśnie dlatego jedynym rozwiązaniem jest zwiększanie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie - napisał.

Sytuacja na Ukrainie pozostaje napięta. W środę kraj ogłosił stan wyjątkowy w energetyce po serii zmasowanych ataków Rosji na kluczową infrastrukturę. W Kijowie powołano sztab kryzysowy, a mieszkańcy stolicy zmagają się z brakiem prądu, ciepła i wody. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, ocenił, że obecne warunki są najtrudniejsze od początku inwazji Rosji na pełną skalę w lutym 2022 roku.

DONALD TUSK
WOJNA NA UKRAINIE