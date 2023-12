Donald Tusk wygłosił orędzie w TVP1! "Szczęśliwej Polski, już czas"

To był czas przełomu

- Co to był za rok! W historii Polski zapisze się jako czas przełomu - rozpoczął orędzie premier Tusk , który podziękował także za mijający rok. - Był trudny. Pełen wielkich emocji, sporów, ale też obywatelskiego przebudzenia i triumfu demokracji. Udało nam się pobić rekord wyborczej frekwencji- dodał. Tusk zaznaczył też, że "mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe". Jako szef rządu mogę złożyć ponownie ślubowanie, które składał podczas Marszu Miliona Serc. - Zwyciężymy - to już się stało. Rozliczymy zło - to już się dzieje. Naprawimy krzywdy - to też już zaczynamy. I najważniejsze: pojednamy - mówił premier. Tusk ocenił, że pojednanie "będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem". - Ale wierzę, że i tym razem niemożliwe stanie się możliwe. Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród. I nie spocznę póki to się nie stanie - podkreślił.

Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi

- Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi - powiedział szef rządu.- To wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo wam za to dziękuję - dodał. Tusk powiedział też, że "wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra".

- To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi. Zaufamy znowu nauce, ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego, co wspólne

Polska nie będzie już samotna

- W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna. A że są niebezpieczne, potwierdziło się choćby wczoraj, kiedy naruszona została nasza przestrzeń powietrzna. Dlatego tak ważne jest dziś mówić prawdę i tylko prawdę. Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości, czy zwykłego złodziejstwa. Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać. To wam gwarantuję. Nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo - mówił premier.

Życzenia od premiera

Na koniec orędzia premier Tusk życzył wszystkim dobrej zabawy w sylwestrowy wieczór, a w nowym roku zachęcił do "wspólnej pracy, żebyśmy za rok uznali, że 2024 był dla nas wszystkich, dla Polski, rokiem szczęśliwym i bezpiecznym, rokiem dostatku i pojednania". - Szczęśliwej Polski, już czas. Tego nam wszystkim serdecznie życzę - dodał Tusk.

Poniżej zobaczysz zdjęcia, jak Donald Tusk pokazał, co jego żona Małgorzata wyniosła do piwnicy:

Szczęśliwej Polski już czas. pic.twitter.com/Z1OeU8E3KS— Donald Tusk (@donaldtusk) December 30, 2023

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej