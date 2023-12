Lech Wałęsa martwi się o Tuska! „Trzeba go wspierać, bo jest przemęczony”

Rosyjska rakieta wleciała do Polski. Wojsko zabiera głos

Były przywódca „Solidarności” Lech Wałęsa nawołuje do wspierania nowego szefa rządu z ramienia Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. – Apeluję wszem i wobec – pomagajmy Tuskowi! – mówi nam Wałęsa.

Przyznaje, że bardzo kibicuje szefowi rządu, ale jednocześnie wyraża pewne obawy, że Donald Tusk może mieć teraz natłok obowiązków. –Trzeba wspierać Tuska, bo jest przemęczony i ma dużo na głowie – zaznacza były prezydent i przyznaje równocześnie, że mimo to, szef rządu solidnie wypełnia nowe obowiązki. – Ale idzie mu dobrze! Od początku jako pierwszy go wpierałem, wspieram i będę wspierać – nawet, jeśli tego sobie nie życzy – zaznacza Lech Wałęsa .

Na pytanie, czy Donald Tusk powinien startować w przyszłości w wyborach na prezydenta, odpowiada twierdząco. – Jeśli będzie mu się to podobało, to kandydowanie, to jestem za. Ale jeśli dobrze rozegra tę walkę, którą teraz gra – przyznaje nam Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa to niegdyś działacz związkowy i polski prezydent. A także przywódca i bohater opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Współzakładał i przewodniczył NSZZ „Solidarność”. Za swoje zasługi polityczne otrzymał w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla.