Lech Wałęsa nie przebiera w słowach! Chce odejścia Andrzeja Dudy

Był kandydatem na senatora z listy Konfederacji. Szok, co było na jego koncie w sieci! "To będzie MEGA wydarzenie"

Wołodymyr Zełenski zadzwonił już do Donalda Tuska. Ważna propozycja, zdradził szczegóły

Jakiś czas temu Lech Wałęsa ogłosił, że należy zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Andrzeja Dudy. Były prezydent zaproponował, by skrócić kadencję obecnego prezydenta: - W związku z wieloletnią, szkodliwą działalnością Andrzeja Dudy jako Prezydenta wnoszę, o referendum w sprawie skrócenia kadencji Prezydenta oraz rozliczenia z wszelkich nieprawości - napisał wówczas. Temat ten został podchwycony przez innych i nawet konstytucjonalista prof. Chmaj wyraził swoją opinię w programie "Dudek o polityce". Potem sprawa ucichła, a niedawno Lech Wałęsa trafił do szpitala z koronawirusem i wydało się, że zaprzestał myślenia o skróceniu kadencji Dudy. Ale jest zupełnie inaczej! Najwyraźniej ostatnie zmiany, które zaszły w polityce, czyli zmiana władzy, zachęciły Wałęsę do przypomnienia tematu. W czwartek 14 grudnia Lech Wałęsa znów napisał o Dudzie: - Duda musi odejść ! Nie można na takie szkodzenie Ojczyźnie pozwalać. Stawiam pytanie ,,jak tego dokonać ? ". Lech Wałęsa - oświadczył.

Czy jest możliwe odwołanie prezydenta?

Jak czytamy w Konstytucji: - Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu.

CZYTAJ: Porażające słowa Lecha Wałęsy! "Mam informacje, że...". Niepokojący wpis