Tusk zapewnia: Od stycznia będą podwyżki, nie zmienią tego gry Dudy

CO DALEJ Z TVP?

Kiedy PiS zasilało publiczne media pieniędzmi z budżetu Platforma podnosiła larum i chciała by dodatkowe środki trafiły na onkologię dziecięcą. Teraz w przyjętej przez nową koalicję ustawie okołobudżetowej znalazł się mechanizm pozwalający na 3 miliardową kroplówkę dla telewizji i radia. Jeszcze przed świętami prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, a w środę przesłał do Sejmu nowy projekt. - Jest niemal identyczny. Zmienione są tylko dwa przepisy dotyczące przekazywania akcji na telewizję – mówi nam prezydencka minister Małgorzata Paprocka (40 l.). Jednak marszałek sejmu Szymon Hołownia (47 l.) nie zwołał dodatkowego posiedzenia Sejmu, żeby jeszcze w tym roku przyjąć zapisy przewidujące podwyżki dla nauczycieli, służb i całej budżetówki. Posłowie zbiorą się 10 stycznia. - Prezydent obnażył prawdziwe intencje obecnej większości. Wstyd – napisał Marcin Mastalerek (39 l.), szef gabinetu głowy państwa, tłumacząc, że Donaldowi Tuskowi (66 l.) nie chodziło o podwyżki, a o pieniądze na przejęte media. Okazało się jednak, że rząd przygotował swoją propozycję. Zakłada, że 3 miliardy złotych w obligacjach trafią do NFZ z przeznaczeniem na rzadkie choroby dziecięce i onkologię. Premier podkreślał też, że podwyżki będą obowiązywały od 1 stycznia, mimo planów przyjęcia ustawy za około dwa tygodnie. - Żadne gry prezydenta tego nie zmienią. Chyba, że postanowił wetować wszystko, bez wyjątków i stać się narzędziem destrukcji państwa – mówił Donald Tusk.

