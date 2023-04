Donald Tusk w ostrych słowach o działaniach rządzących. "Łańcuch pazerności i nieudolności"

Co dziś robi była premier?

Na spotkaniu w Białej Podlaskiej lider Po mówił o nieprawidłowościach przy imporcie ukraińskiego zboża. Zarzucił rządzącym nieudolność w rozwiązaniu tego problemu.

Donald Tusk o działaniach rządzących. "Łańcuch nieudolności i pazerności"

W ocenie Tuska, sytuacja z ukraińskim zbożem i sposób postępowania PiS w tej sprawie to "łańcuch nieudolności i łańcuch pazerności", pokazujący "jak w soczewce całą metodę rządzenia, a właściwie nierządu, z jakim mamy do czynienia w Polsce od blisko 8 lat".

"Mieli pomóc Ukrainie, mieli pomóc głodującym państwom Afryki, mieli wykorzystać europejskie pieniądze i europejską pomoc na zorganizowanie tej logistyki, a jedyny efekt, jaki uzyskali to bardzo poważny cios w interesy polskich rolników, skonfliktowanie z UE" - zaznaczył szef PO.

"Od wczoraj głośno się mówi o konflikcie z Ukrainą, a Egipt i inne państwa mówią tak: jesteśmy gotowi przyjąć każdą ilość zboża, ale ciągle nikt nie pomyślał o tym, w jaki sposób zorganizować tego typu przedsięwzięcie" - podkreślił Tusk. "Im łatwo jest powiedzieć, co dadzą, ale o wiele trudniej im to zorganizować, bo są skoncentrowani przede wszystkim na tym, co sobie mogą dać" - dodał.

Lider PO zaprasza na marsz w rocznicę wyborów 1989 r.

Tusk mówił też, że kiedy partia rządząca staje się mafią, to ludzie mają powód, żeby czuć niepokój. "Po tych ośmiu latach i po tym, co odkryliśmy w ostatnich miesiącach, nikt w Polsce już nie ma wątpliwości, że polityczna mafia usiłuje zawłaszczyć sądy, żeby nie odpowiadać za nic, media, żeby nikt o niczym nie wiedział i chce podzielić ludzi. Chcę podzielić Polki i Polaków po to, żeby rozproszeni, zalęknieni nie potrafili przeciwstawić się im mafijnym metodom" - powiedział lider PO.

Dlatego - zaznaczył - zaprosił Polski i Polaków na marsz w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r., żeby pokazać obecnej władzy, że ludzie się jej nie boją.

Kampania wyborcza. Donald Tusk przedstawia szefową sztabu wyborczego

"Ruszamy dzisiaj jako Koalicja Obywatelska z naszą kampanią" - oznajmił podczas spotkania z wyborcami w Białej Podlaskiej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

"W porozumieniu z liderami Partii Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Platformy Obywatelskiej postanowiliśmy zaprezentować Wiolettę Paprocką jako szefową sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej" - poinformował Tusk.

Dziękując za powierzenie jej roli szefowej sztabu Paprocka podkreśliła, że "tylko drużynowo się zwycięża". "Tę kampanię poprowadzimy wspólnie z obecnymi tutaj posłankami i posłami, z naszymi przyjaciółmi z Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim, z każdą Polką, z każdym Polakiem. Jesteście wielkim obywatelskim sztabem, który wygra te wybory" - zadeklarowała.