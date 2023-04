Wybory w Polsce. Najnowszy sondaż partyjny. Kto wygra wybory?

Najnowszy sondaż partyjny, który został opublikowany w poniedziałek 17 kwietnia 2023 wskazuje, że to aktualna władza cieszy się największym poparciem wyborców. Obecnie na Zjednoczoną Prawicę pod wodzą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 39 proc. badanych, druga w sondażu Koalicja Obywatelska z PO na czele, którą kieruje Donald Tusk, uzyskała o wiele niższe poparcie, które wyniosło 28 proc., na podium w sondażu znalazła się tez Lewica z wynikiem 9 proc. Z sondażu partyjnego wynika, że na Konfederację i Polskę 2050 chce głosować tyle samo osób, bo po 8 proc. głosujących. Co ciekawe powyżej progu wyborczego znalazłby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z 5-proc. poparciem - wynika z sondażu, a poniżej Kukiz'15 z 1 proc. 0 proc. badanych zadeklarowało głosowanie na Porozumienie, a 2 proc. - na inne ugrupowanie, wynika z sondażu Social Changes, zrealizowanego na zlecenie portalu wPolityce.pl i opublikowanego w tygodniku "Sieci".

Kiedy wybory w Polsce? Możliwe cztery daty

Na razie nie jest jeszcze znana dokładna data wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce. Wiadomo, że w grę wchodzą cztery możliwe terminy wyborów w Polsce, a wszystkie one przypadają na jesień 2023. Te terminy to: 15 października 2023 roku, 22 października 2023 roku, 29 października 2023 roku, 5 listopada 2023 roku. Wiadomo jednak, że wybory parlamentarne w Polsce zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. To prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta, która trwa obecnie rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku). Warto dodać, że wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze w dniu ustawowo wolnym od pracy.

