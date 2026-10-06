Donald Tusk przemówił na inauguracji roku. Takich słów nikt się nie spodziewał

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-06 13:04

We wtorek 6 października 2026 roku Donald Tusk wystąpił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. - Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną - oceniał kategorycznie premier. Szef rządu mówił również o bezpieczeństwie Polski i znaczeniu kadry dowódczej. W pewnym momencie Tusk pokusił się o bardzo pompatyczne sformułowanie dotyczące naszego kraju. Jak stwierdził, Polska jest obecnie (ni mniej, ni więcej) "regionalnym mocarstwem"!

"Polska stała się regionalnym mocarstwem"

To tutaj krzyżują się te sposoby działania, myślenia, innowacje, które mają kluczowe znaczenia dla naszego bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i cywilnym. Wasze umiejętności już dawno przestały być abstrakcyjne. Wojna za naszą granicą jest już w dużej mierze naszą wojną. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym i czasami namacalnie nas dotyka – mówił Donald Tusk na inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej. Premier podkreślał przy tym, że bardzo ważne jest, żeby Polska była gotowa na każdy scenariusz. – Dziś możemy z dumą mówić, że świat patrzy na nasze starania, inwestycje w bezpieczeństwo z podziwem, niedowierzaniem, że Polska tak szybko stała się regionalnym mocarstwem, że zaczęła dysponować siłą, która respektują zarówno nasi sojusznicy, jak i wrogowie – stwierdził nader optymistycznie.

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Uczycie się i tworzycie projekty, które już dziś możemy stosować, by nikt nie odważył się Polski zaatakować. Jestem bardzo dumny z osiągnięć akademii – zaznaczył premier.  Następnie podziękował studentom uczelni za to, że są gotowi poświęcić swoje życie dla bezpieczeństwa ojczyzny. – Wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni – wygłosił z emfazą. 

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Dzisiaj i wróg i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność – dodał.

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Donald Tusk