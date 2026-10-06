Ważne postanowienie prezydenta. Karol Nawrocki podjął decyzję ws. generała!

Jak czytamy na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego: - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w związku z art. 195 i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, postanowił z dniem 10 października 2026 r. mianować generała Wiesława Kukułę na ponowną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przekazano także, że ceremonia wręczenia aktu mianowania generała Wiesława Kukuły na ponowną kadencję odbędzie się 11 listopada 2026 roku podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn postanowił z dniem 10. października 2026 r. mianować generała @wieslawkukula na lolejną kadencję na stanowisko Szefa @SztabGenWP. Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11. listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 6, 2026

Kim jest generał Wiesław Kukuła? Wykształcenie, kariera wojskowa, życie prywatne

Generał Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Polish Open University. Ukończył także studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Generał Kukuła uczestniczył w wielu kursach m. in. planowania i kierowania operacjami specjalnymi organizowane przez NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) oraz US Joint Special Operations University.

Generał Kukuła większość swojej służby wojskowej spędził w szeregach wojsk specjalnych. Służbę liniową rozpoczął w 1996r., w ówczesnym 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie przez 11 lat zajmował stanowiska od dowódcy plutonu przez dowódcę kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności po szefa sztabu jednostki. W czasie służby w jednostce został skierowany do służby w ramach PKW Irak.

Z chwilą rozpoczęcia formowania Wojsk Specjalnych rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie kierował wydziałem oraz oddziałem. Służbę w Dowództwie zakończył na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego. Zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych, był też odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. 26 listopada 2012r. generał Kukuła objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Przez kolejne pięć lat, stał na czele jednej z najlepszych na świecie jednostek specjalnych.

20 września 2016r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność” i „Silne Wsparcie”.6 lutego 2023 wyznaczony na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ. 10 października 2023 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 9 listopada 2023 roku mianowany przez Prezydenta RP na stopień generała.

Gen. Wiesław Kukuła ma żonę Agnieszkę i dwóch synów - Michała i Mikołaja. Interesuje się niekonwencjonalną historią wojenną, zarządzaniem projektami i fotografią.