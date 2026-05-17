Mateusz Morawiecki oskarża Donalda Tuska o osłabianie Polski i podporządkowywanie jej interesom niemieckim.

Były premier alarmuje, że relatywizowanie stałej obecności wojsk USA w Polsce jest "scenariuszem, który cieszy Moskwę" i osłabia wschodnią flankę NATO.

Morawiecki proponuje trójfilarową koncepcję bezpieczeństwa Polski: silna armia, strategiczny sojusz z USA w NATO oraz ścisła współpraca z państwami świadomymi zagrożenia rosyjskiego.

Podkreślił, że bezpieczeństwo Polski jest ponadpartyjnym priorytetem, a wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich i stała baza USA są kluczowe dla ochrony kraju.

Mateusz Morawiecki mocno uderza w Donalda Tuska. „Nie rozumie”

Oświadczenie pojawiło się na platformie X w sobotni wieczór. Były premier Mateusz Morawiecki w ostrych słowach zaatakował działania rządu Donalda Tuska. Wprost zarzucił, że jego dalsze rządy stają się „problemem bezpieczeństwa państwa polskiego”.Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że szef rządu osłabia strategiczne relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, co w jego ocenie jest na rękę Rosji. Zdaniem Morawieckiego to już nie jest zwykły spór polityczny, ale fundamentalna kwestia dotycząca polskiej racji stanu.

Mateusz Morawiecki „podnosi alarm”, ponieważ, jak twierdzi, premier Donald Tusk nie rozumie, czym jest polska racja stanu i prowadzi politykę dopasowaną do niemieckiego punktu widzenia. Główny zarzut dotyczy jednak relacji z Waszyngtonem. Były premier zarzuca obecnemu szefowi rządu, że ten, zamiast zabiegać o wzmocnienie relacji, osłabia kluczowy dla bezpieczeństwa Polski sojusz z USA, traktując amerykańską obecność wojskową jako problem. Morawiecki przekonuje, że takie podejście jest niezwykle groźne.

„Osłabianie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, relatywizowanie sprawy stałej bazy amerykańskiej i traktowanie większej obecności Amerykanów i wojsk sojuszniczych jako problemu. To jest scenariusz, który cieszy Moskwę” – stwierdził. Podkreślił też, że „premier Tusk w tym scenariuszu zaczyna grać rolę główną”.

Polskie bezpieczeństwo nie może opierać się na gestach i konferencjach, tylko na silnej armii, silnej gospodarce i trwałym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.👉 obejrzycie sami! I dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie. pic.twitter.com/BYdIRTMSNU— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 16, 2026

AMERICAN DREAM ZIOBRY, ŻUREK GROZI NAWROCKIEMU, MORAWIECKI ZNÓW SIĘ BUNTUJE! | Dudek o Polityce

Jaka jest recepta PiS na bezpieczeństwo Polski?

Morawiecki przeciwstawił polityce obecnego rządu wizję, którą realizował jego gabinet. Jak wyjaśnił, opierała się ona na „triadzie”. „Bezpieczeństwo Polski powinno opierać się na triadzie: silna polska armia i silny polski przemysł zbrojeniowy, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO i ścisły sojusz z państwami podobnie myślącymi jak my o zagrożeniu rosyjskim” – mówił.

Zaznaczył, że jego rząd „radykalnie zwiększył finansowanie polskiej armii”, kupował nowoczesny sprzęt i zwiększał liczebność wojska. Drugim, równie ważnym filarem, miał być właśnie strategiczny sojusz z USA, który nie ogranicza się tylko do wojska, ale obejmuje też gospodarkę, energetykę (atom, gaz LNG) i nowoczesne technologie. Morawiecki przypomniał, że w priorytetach polskiej prezydencji w UE jego rząd wpisał wzmocnienie relacji transatlantyckich, aby „związać Europę z Ameryką”.

Mateusz Morawiecki: „Donald Tusk musi odejść”

Konkluzja oświadczenia byłego premiera jest jednoznaczna. Jego zdaniem działania obecnego szefa rządu są na tyle szkodliwe, że powinien on ustąpić ze stanowiska.

„Dlatego dziś trzeba powiedzieć jasno: Donald Tusk musi odejść, bo Polska potrzebuje rządu, który wie, gdzie jest polski interes” – stwierdził wprost Morawiecki. Podkreślił, że nie jest to już spór o gospodarkę czy podatki, ale o to, „czy Polska ma prowadzić własną politykę bezpieczeństwa, czy ma podporządkować się cudzym kalkulacjom”.

