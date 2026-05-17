Macierewicz zrobił salto, a dziennikarz nie dowierzał. „Czy to jest AI?”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-17 5:30

Antoni Macierewicz w niecodziennej odsłonie. Na TikToku kanału „Na Wiejskiej” pojawił się materiał, w którym były szef MON opowiada o swojej sprawności fizycznej i akrobatycznych umiejętnościach. Prowadzący nagranie nie krył zaskoczenia i zapytał wprost: „Czy to jest wytwór sztucznej inteligencji?”. Polityk odpowiedział spokojnie, że ćwiczy od dzieciństwa i nadal utrzymuje formę.

Antoni Macierewicz

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express Antoni Macierewicz
  • Antoni Macierewicz w zaskakującej odsłonie: w nagraniu na TikToku ujawnia swoje akrobatyczne umiejętności i niezwykłą sprawność fizyczną.
  • Dziennikarz, widząc 77-letniego polityka mówiącego o saltach, z niedowierzaniem zapytał, czy to nie jest efekt sztucznej inteligencji.
  • Zobacz, jak Macierewicz zareagował na to pytanie i odkryj sekret jego imponującej formy, ćwiczonej od najmłodszych lat!
  • Na TikToku kanału „Na Wiejskiej” pojawiło się nagranie z Antonim Macierewiczem.
  • Rozmówcy pytali polityka o akrobatyczne ewolucje, w tym salto.
  • Macierewicz tłumaczył, że ćwiczy od szóstego roku życia.
  • Polityk urodził się 3 sierpnia 1948 roku, więc ma obecnie 77 lat.

Antoni Macierewicz i salto. Nagranie z TikToka wywołało poruszenie

Antoni Macierewicz od lat kojarzony jest przede wszystkim z polityką, Sejmem, sprawami bezpieczeństwa i okresem, gdy kierował Ministerstwem Obrony Narodowej. Tym razem uwagę internautów przyciągnęło jednak coś zupełnie innego. Na TikToku profilu „Na Wiejskiej”, prowadzonego przez grupę studentów dziennikarstwa, pojawił się materiał, w którym polityk został zapytany o swoją sprawność fizyczną.

Już początek rozmowy miał lekko żartobliwy charakter. Padło pytanie: „Czy to jest wytwór sztucznej inteligencji?”. To wyraźne nawiązanie do niedowierzania, jakie może budzić widok znanego polityka wykonującego akrobatyczne ewolucje.

Rozmówca dodał też: No nie każdy w tym wieku może zrobić salto”. I trudno się dziwić, bo Antoni Macierewicz ma 77 lat. 

„Ćwiczyłem od szóstego roku życia”. Macierewicz tłumaczy swoją formę

W nagraniu pojawia się także techniczne doprecyzowanie, że polityk pokazuje „półtora salta w formacji złamanej”. Brzmi to jak opis umiejętności, której nie da się nauczyć z dnia na dzień. Sam Macierewicz przekonuje, że za jego sprawnością stoją lata ćwiczeń, a nie nagły zryw czy przypadkowy popis.

— Ćwiczyłem od szóstego roku życia. Ćwiczę to nadal. To jest naturalne — powiedział Antoni Macierewicz w nagraniu udostępnionym przez „Na Wiejskiej”.

Ta wypowiedź nadaje całej sytuacji inny kontekst. Nie chodzi wyłącznie o internetową ciekawostkę, ale o wieloletnią dyscyplinę i nawyk utrzymywania aktywności fizycznej. Z podanego fragmentu nagrania nie wynika natomiast, aby polityk mówił o konkretnej diecie. Materiał koncentruje się raczej na ćwiczeniach, regularności i sprawności wypracowywanej od dzieciństwa.

Niecodzienna odsłona polityka PiS

Antoni Macierewicz należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej prawicy. Był m.in. ministrem spraw wewnętrznych, ministrem obrony narodowej oraz szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W obecnej kadencji Sejmu pozostaje posłem Prawa i Sprawiedliwości, co potwierdza jego oficjalny biogram sejmowy.

Dlatego właśnie nagranie z TikToka może budzić tak duże zainteresowanie. Pokazuje bowiem polityka w sytuacji dalekiej od sejmowych sporów, konferencji prasowych i politycznych wystąpień. Zamiast ostrej debaty jest rozmowa o salcie, ćwiczeniach i kondycji.

Poniżej galeria zdjęć: Antoni Macierewicz jeździ za darmo

Polityka SE Google News
Antoni Macierewicz jeździ za darmo
Galeria zdjęć 15
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy Antoni Macierewicz zaskoczył cię swoją formą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANTONI MACIEREWICZ