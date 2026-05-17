Macierewicz zrobił salto, a dziennikarz nie dowierzał. „Czy to jest AI?”

Na TikToku kanału „Na Wiejskiej” pojawiło się nagranie z Antonim Macierewiczem.

Rozmówcy pytali polityka o akrobatyczne ewolucje, w tym salto.

Macierewicz tłumaczył, że ćwiczy od szóstego roku życia.

Polityk urodził się 3 sierpnia 1948 roku, więc ma obecnie 77 lat.

Antoni Macierewicz i salto. Nagranie z TikToka wywołało poruszenie

Antoni Macierewicz od lat kojarzony jest przede wszystkim z polityką, Sejmem, sprawami bezpieczeństwa i okresem, gdy kierował Ministerstwem Obrony Narodowej. Tym razem uwagę internautów przyciągnęło jednak coś zupełnie innego. Na TikToku profilu „Na Wiejskiej”, prowadzonego przez grupę studentów dziennikarstwa, pojawił się materiał, w którym polityk został zapytany o swoją sprawność fizyczną.

Już początek rozmowy miał lekko żartobliwy charakter. Padło pytanie: „Czy to jest wytwór sztucznej inteligencji?”. To wyraźne nawiązanie do niedowierzania, jakie może budzić widok znanego polityka wykonującego akrobatyczne ewolucje.

Rozmówca dodał też: „No nie każdy w tym wieku może zrobić salto”. I trudno się dziwić, bo Antoni Macierewicz ma 77 lat.

„Ćwiczyłem od szóstego roku życia”. Macierewicz tłumaczy swoją formę

W nagraniu pojawia się także techniczne doprecyzowanie, że polityk pokazuje „półtora salta w formacji złamanej”. Brzmi to jak opis umiejętności, której nie da się nauczyć z dnia na dzień. Sam Macierewicz przekonuje, że za jego sprawnością stoją lata ćwiczeń, a nie nagły zryw czy przypadkowy popis.

— Ćwiczyłem od szóstego roku życia. Ćwiczę to nadal. To jest naturalne — powiedział Antoni Macierewicz w nagraniu udostępnionym przez „Na Wiejskiej”.

Ta wypowiedź nadaje całej sytuacji inny kontekst. Nie chodzi wyłącznie o internetową ciekawostkę, ale o wieloletnią dyscyplinę i nawyk utrzymywania aktywności fizycznej. Z podanego fragmentu nagrania nie wynika natomiast, aby polityk mówił o konkretnej diecie. Materiał koncentruje się raczej na ćwiczeniach, regularności i sprawności wypracowywanej od dzieciństwa.

Niecodzienna odsłona polityka PiS

Antoni Macierewicz należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej prawicy. Był m.in. ministrem spraw wewnętrznych, ministrem obrony narodowej oraz szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W obecnej kadencji Sejmu pozostaje posłem Prawa i Sprawiedliwości, co potwierdza jego oficjalny biogram sejmowy.

Dlatego właśnie nagranie z TikToka może budzić tak duże zainteresowanie. Pokazuje bowiem polityka w sytuacji dalekiej od sejmowych sporów, konferencji prasowych i politycznych wystąpień. Zamiast ostrej debaty jest rozmowa o salcie, ćwiczeniach i kondycji.

