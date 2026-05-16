Prezydent Nawrocki ostro: "Ci, którzy ubliżali, powinni przeprosić"

Karol Nawrocki uhonorował Straż Graniczną za obronę Polski przed "atakiem hybrydowym ze Wschodu" i skrytykował tych, którzy ubliżali funkcjonariuszom, domagając się ich przeprosin.

Nawrocki zapowiedział walkę o zwiększenie środków na modernizację Straży Granicznej, jednocześnie podkreślając kluczową rolę "ludzi, kadr i patriotów" w służbie.

W swoim przemówieniu prezydent stanowczo stwierdził: "Tu jest Polska", podkreślając, że funkcjonariusze SG są twarzą siły i człowieczeństwa w obronie wartości narodowych.

Ostre słowa o granicy. Prezydent Karol Nawrocki wzywa do przeprosin

Podczas swojego wystąpienia w Lublinie z okazji Święta Straży Granicznej, prezydent Karol Nawrocki nie gryzł się w język. W mocnych słowach odniósł się do krytyki, jaka spadała na funkcjonariuszy w czasie presji migracyjnej organizowanej przez reżim z Białorusi. Jego zdaniem, osoby, które wtedy atakowały mundurowych, dziś powinny uderzyć się w pierś.

– Byliście twarzą człowieczeństwa i siły Polski, gdy atakowano nas ze Wschodu. Jestem wam za to wdzięczny. Pamiętam, że nie wszyscy byli wdzięczni. Mówili słowa, które nie powinny paść – mówił w Lublinie Karol Nawrocki.

Jego zdaniem, krytycy nie rozumieli powagi sytuacji. – Nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa i ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić, ja za nich nie przeproszę – stwierdził stanowczo. Prezydent podkreślił, że funkcjonariusze Straży Granicznej odpierali "atak hybrydowy ze Wschodu".

AMERICAN DREAM ZIOBRY, ŻUREK GROZI NAWROCKIEMU, MORAWIECKI ZNÓW SIĘ BUNTUJE! | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że rola formacji wykracza daleko poza ochronę terytorium naszego kraju.

– Strzeżecie granice wewnętrzne i zewnętrzne. Służycie przede wszystkim Polsce, ale wykonujecie zadania również dla Unii Europejskiej i NATO. Dlatego wszyscy obywatele czują dumę z naszych funkcjonariuszy – powiedział. Według niego Straż Graniczna to nowoczesna służba, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości Polski.

Karol Nawrocki przypomniał też o podwójnej roli, jaką funkcjonariusze odegrali w ostatnich latach. Z jednej strony byli "twarzą dobrego sąsiedztwa", gdy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę otworzyli granicę dla milionów uchodźców. Z drugiej – stali się "twarzą powagi", gdy musieli bronić tej samej granicy, ale na odcinku z Białorusią.

W swoim przemówieniu prezydent Karol Nawrocki nie tylko dziękował, ale też składał konkretne deklaracje. Zapewnił, że będzie zabiegał o zwiększenie finansowania dla formacji, bo nowoczesny sprzęt jest niezbędny do skutecznej ochrony granic.

– To nie są tylko słowa i to nie jest tylko wysiłek modernizacyjny. Tak, potrzebujemy i będę walczył, aby jak najwięcej środków szło na modernizację Straży Granicznej. To oczywiste – powiedział.

Źródło: Onet

16