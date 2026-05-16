​Policja w mieszkaniu Sakiewicza. Zatrzymano jedną osobę! Nowe informacje

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-05-16 17:05

Seria fałszywych alarmów w Warszawie może mieć swój finał. Stołeczni policjanci dokonali zatrzymania 53-latka, który jest podejrzewany o wysyłanie fałszywych zgłoszeń. Jedno z nich dotyczyło mieszkania prezesa Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Sprawa trafiła do prokuratury.

Tomasz Sakiewicz

i

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, / Shutterstock
  • W piątek (15 maja) wieczorem zatrzymano 53-letniego mężczyznę, podejrzewanego o wzniecanie tych fałszywych alarmów.
  • Wcześniej policjanci wkroczyli do mieszkania szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza, bo dostali zgłoszenie dotyczące osoby, której zachowanie miało zagrażać jej życiu.
  • Zabezpieczono sprzęt informatyczny, a sprawa jest intensywnie prowadzona we współpracy z prokuraturą i dostawcami internetu.
  • Do wsparcia lokalnych jednostek policji w śledztwie zaangażowano specjalistów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Koniec serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach angażowały warszawskie służby ratunkowe? Wiele na to wskazuje. Jak poinformował podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, w piątek późnym wieczorem zatrzymano mężczyznę, który może być odpowiedzialny za sianie dezinformacji. Policja poinformowała o zatrzymaniu 53-letniego mężczyzny, który może mieć związek z serią fałszywych alarmów w Warszawie. Jedna z głośniejszych interwencji, wywołanych fałszywym zgłoszeniem, miała miejsce w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika.

Polecany artykuł:

Policja weszła do mieszkania Sakiewicza. Kajdanki na rękach asystentki i ostre …
AMERICAN DREAM ZIOBRY, ŻUREK GROZI NAWROCKIEMU, MORAWIECKI ZNÓW SIĘ BUNTUJE! | Dudek o Polityce

W mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego TV Republika, pojawili się w piątek funkcjonariusze policji. Jak relacjonował Sakiewicz, podczas interwencji jego asystentka została skuta kajdankami. – Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko – mówił Tomasz Sakiewicz na antenie TV Republika, cytowany przez Gazeta.pl. Sakiewicz sugerował, że sprawa może być elementem szerszych działań wymierzonych w jego stację.

Sprawa natychmiast dolała oliwy do ognia w debacie publicznej. Zwolennicy TV Republika mówili o próbie zastraszania środowiska konserwatywnych mediów. Ich przeciwnicy podkreślali, że policja ma obowiązek reagować na każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia życia.

Telewizja lat 90 - quiz
Pytanie 1 z 10
"Dokąd tupta nocą jeż" - od tych słów rozpoczynała się piosenka z programu dla dzieci. Który to był program?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPUBLIKA
WARSZAWA
TOMASZ SAKIEWICZ