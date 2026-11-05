Donald Tusk ma powody do niepokoju. Prawie połowa Polaków chce dymisji premiera!

Niemal połowa respondentów uważa, że Donald Tusk powinien przestać być premierem, co wskazuje na rosnące oczekiwanie zmian na szczytach władzy.

Koalicja Obywatelska, pomimo utrzymywania pozycji lidera, odnotowała spadek poparcia o 2,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Partie opozycyjne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, zyskują na popularności, zwiększając swoje poparcie odpowiednio o 1 punkt procentowy i 0,1 punktu procentowego

Donald Tusk nie ma powodów do zadowolenia. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla „Wprost”, w polskim społeczeństwie narasta oczekiwanie na zmianę na szczytach władzy. Na pytanie, czy na czele rządu powinno dojść do roszady, aż 47,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco i ich zdaniem Donald Tusk powinien przestać być premierem.

Przeciwnego zdania jest jedynie 38,3 proc. ankietowanych, a 14,3 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Młodzi i kobiety pokazują czerwoną kartkę

Szczegółowa analiza danych pokazuje, że premier traci grunt pod nogami w grupach, które dotychczas wydawały się kluczowe dla jego zaplecza. Największy sprzeciw wobec dalszych rządów Donalda Tuska widać wśród osób młodych – do 24. roku życia dymisji szefa rządu chce aż 55,5 proc. badanych.

Równie niepokojąco dla premiera wyglądają nastroje wśród kobiet, gdzie odsetek przeciwników jego rządów wynosi 49,1 proc. Dymisji domagają się także mieszkańcy średnich miast (20-99 tys. mieszkańców) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57,8 proc.).

Kto stoi murem za liderem KO? Największe poparcie Donald Tusk utrzymuje wśród mężczyzn (41,7 proc.), osób powyżej 50. roku życia (48,4 proc.) oraz mieszkańców dużych miast.

Spadki Koalicji Obywatelskiej

Problemy premiera potwierdza również inny sondaż, przygotowany przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Tutaj pod lupę wzięto preferencje partyjne Polaków. Koalicja Obywatelska wciąż znajduje się na prowadzeniu z wynikiem 27,2 proc., jednak formacja Donalda Tuska zaliczyła bolesny spadek - poparcie dla niej skurczyło się o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z połową października.

W tym samym czasie zyskuje opozycja. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wzrost o 1 punkt procentowy, co daje partii Jarosława Kaczyńskiego 18,2 proc. poparcia. Na podium znalazła się także Konfederacja, na którą chce głosować 13,3 proc. ankietowanych (wzrost o 0,1 pp.).

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