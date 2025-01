Domański zabrał głos ws. subwencji dla PiS. Podjął decyzję

- Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonaniem uchwały PKW. W Ministerstwie Finansów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy prawne, zmierzające do określenia obowiązków Ministra Finansów, wynikających z rzeczonej uchwały PKW i pozwalających na ich niezwłoczne wykonanie. W wyniku tych analiz i mając na uwadze liczne wątpliwości związane z treścią przedmiotowej uchwały PKW, zwróciłem się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści - czytamy w oświadczeniu Andrzeja Domańskiego. (całość oświadczenia niżej - przyp. red.).

Decyzja PKW ws. subwencji dla PiS

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie SN, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła w uchwale, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która wydała to orzeczenie, jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności. - Sytuacja związana z uchwałą PKW ws. przyjęcia sprawozdania komitetu wyborczego PiS jest jednoznaczna - oświadczył w środę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Jak mówił, gdyby uchwała była niejasna, to ze strony PKW nie wyszłoby pismo informujące o obowiązku wypłaty pieniędzy dla partii.

Głos w tej sprawie zabrał również Jarosław Kaczyński, który w środę, 8 stycznia powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że minister finansów powinien wypłacić pieniądze Prawu i Sprawiedliwości. Więcej tutaj: Kaczyński wprost do Domańskiego. "Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał..."

