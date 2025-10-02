Niemiecki dziennik "Die Welt" wzywa rząd w Berlinie do natychmiastowej wypłaty odszkodowań polskim ofiarom II wojny światowej.

Apel podkreśla moralny obowiązek Niemiec i pilną potrzebę działania, ponieważ liczba żyjących świadków wojny maleje z każdym tygodniem.

Czy Niemcy odpowiedzą na ten apel i przekształcą słowa o odpowiedzialności w konkretne działania?

Niemiecki dziennik "Die Welt" w mocnym apelu wzywa rząd w Berlinie do natychmiastowego wypłacenia odszkodowań żyjącym polskim ofiarom II wojny światowej. Publikacja podkreśla, że z każdym tygodniem maleje liczba osób, które doświadczyły okrucieństw wojny i zasługują na zadośćuczynienie.

Artykuł w "Die Welt" jest odpowiedzią na wywiad, którego szef niemieckiego MSZ Johannes Wadephul udzielił "Gazecie Wyborczej" w poniedziałek. Minister zapewnił, że rząd federalny analizuje możliwości pomocy dla ocalałych ofiar i osobiście angażuje się w przyspieszenie tej sprawy. Wadephul podkreślił, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej i za wspólną europejską przyszłość w bezpieczeństwie, wolności i dobrobycie.

Krytyka dotychczasowej polityki Niemiec

"Na pierwszy rzut oka brzmi to słusznie. Ale co to konkretnie oznacza?" - pyta retorycznie "Die Welt". Niemiecki dziennik zauważa, że wypowiedź Wadephula wpisuje się w linię rządów kanclerz Angeli Merkel, która uznawała moralną odpowiedzialność Niemiec wobec Polski, ale twierdziła, że kwestia reparacji została prawnie zamknięta. "Problemem jest to, że wypowiedź Wadephula odpowiada linii rządów kanclerz Angeli Merkel: Niemcy ponoszą moralną odpowiedzialność wobec Polski, ale kwestia reparacji została prawnie zamknięta" - komentuje dziennik.

Dziennik "Die Welt" stoi na stanowisku, że każdy, komu zależy na sprawiedliwości historycznej i pojednaniu niemiecko-polskim, powinien poprzeć ideę zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie. Nie chodzi o wypłatę reparacji w wysokości bilionów euro, ale o uznanie cierpienia. "Byłyby to emerytury dla 30-50 tys. ocalałych z obozów koncentracyjnych i gett, dla byłych robotników przymusowych i powstańców" - dodaje dziennik.

"Die Welt" podkreśla, że czas nagli. Niemcy powinny już teraz wypłacić odszkodowania, ponieważ z każdym tygodniem żyjących polskich ofiar II wojny światowej jest coraz mniej. "Od lat Berlin i Warszawa rozmawiają o odszkodowaniach dla ocalałych. Krążą liczne pogłoski o tym, która strona ponosi winę za impas w tej sprawie. Rząd Niemiec nie powinien się tym zatrzymywać, ale odejść od swojej starej, dobrze znanej formuły" - podsumowuje dziennik. To nie tylko kwestia finansowa, ale przede wszystkim moralna, symbolizująca uznanie cierpienia i chęć prawdziwego pojednania.

Nawiązanie do wizyty prezydenta Nawrockiego

Podczas swojej pierwszej wizyty w Berlinie we wrześniu, prezydent Karol Nawrocki ponowił żądanie wypłaty reparacji wojennych i zapowiedział powołanie zespołu, który zajmie się tą kwestią. Strona niemiecka podtrzymała jednak stanowisko, że kwestia reparacji jest zamknięta i prawnie uregulowana.

Wcześniej pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham wskazywał na potrzebę nowego podejścia do historycznej odpowiedzialności, sugerując m.in. pogłębioną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. W podobnym tonie wypowiedział się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który po spotkaniu z przewodniczącą Bundestagu Julią Kloeckner zaapelował o utworzenie funduszu przeznaczonego na wzmocnienie wspólnej granicy i bezpieczeństwa Europy.

W lipcu 2024 r. podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie kanclerz Olaf Scholz zapowiedział wsparcie dla osób ocalałych z czasów niemieckiej okupacji. Szczegóły tej inicjatywy wciąż nie zostały podane, co budzi obawy o to, czy obietnice zostaną spełnione.

Sprawiedliwość dla ostatnich świadków

Apel "Die Welt" to kolejny głos w dyskusji o moralnym obowiązku Niemiec wobec polskich ofiar II wojny światowej. Czas ucieka, a wraz z nim odchodzą ostatni świadkowie historii. Czy Niemcy są gotowe, by w końcu sprostać wyzwaniu i dokonać realnego gestu pojednania? Czy słowa o odpowiedzialności przekształcą się w konkretne działania? Odszkodowania dla ocalałych to nie tylko kwestia finansowa, ale przede wszystkim wyraz szacunku i uznania dla ich cierpienia. To również ważny krok w budowaniu trwałej i opartej na prawdzie relacji między Polską a Niemcami.

