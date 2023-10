i Autor: Andrzej Iwańczuk / Reporter & Eurosport & Paweł Wodzyński / East News Donald Tusk & Mateusz Morawiecki

Wybory w Polsce

Debata TVP. Szykuje się ostre starcie Tuska i Morawieckiego? Będzie się działo [RELACJA NA ŻYWO]

jot 17:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W poniedziałek 9 października odbędzie się debata przedwyborcza zorganizowana przez TVP. W studiu pojawią się przedstawiciele sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych 2023. Wszyscy z zapartym tchem czekają na to, co się wydarzy, a szczególnie na to, czy dojdzie do starcia między premierem Mateuszem Morawickim a liderem PO Donaldem Tuskiem. Śledźcie relację na żywo z debaty TVP na SE.pl.