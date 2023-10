Michał Rachoń to obecnie jeden z najbardziej znanych dziennikarzy Telewizji Polskiej. Rachoń w TVP prowadzi programy publicystyczne na antenie TVP Info. To on prowadzi poranne pasmo w TVP Info i program "Jedziemy", w którym komentowane są aktualne wydarzenia polityczne i społeczne. Jest też jednym z gospodarzy programu "Minęła 20" oraz "Woronicza 17", który jest emitowany na antenie TVP Info w niedziele. Do telewizji publicznej Michał Rachoń trafił w 2016 roku, a przeszedł do niej z Telewizji Republika. Został też wtedy zastępcą dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki, a ze stanowiskiem pożegnał się po kilku miesiącach.

Michał Rachoń - wykształcenie

Michał Rachoń z wykształcenia jest politologiem. Ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia podyplomowe Studia podyplomowe w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Co ciekawe, był powiązany z PiS, ponieważ w 2007 roku został rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdy resortem kierował Janusz Kaczmarek. Rachoń ma też na koncie współpracę z polityczką PiS Anną Fotygą. Jako dziennikarz publikował w „Gazecie Polskiej Codziennie” oraz miesięczniku „Nowe Państwo.

Ciekawostką jest, że jako młody chłopak Michał Rachoń był koszykarzem! Grał na pozycji skrzydłowego w klubie AZS Politechnika Gdańska. Do koszykówki świetnie się nadawał, bo Michał Rachoń ma dwa metry wzrostu.

Michał Rachoń prywatnie: rodzina, żona i dzieci

Rachoń urodził się w 1978 roku, ma 44 lata. Prywatnie jest żonaty z prawicową dziennikarką Katarzyna Gójską, z którą ma dwie córki. Para wzięła ślub w 2017 roku. Gdy na świat przyszła druga córka pary, gratulacje młodym rodzicom złożył prezydenta Andrzej Duda: - Bardzo gratuluję całej rodzinie, że rodzina się powiększyła, gratuluję w imieniu całej mojej rodziny, ale i w imieniu Rzeczpospolitej. Mam ten przywilej, że mogę w imieniu Rzeczpospolitej gratulować - mówił wówczas.